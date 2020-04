Iorestoacasa ma la nutrizionista avverte: «Attenzione a improvvisarvi cuochi della domenica»

BARI - «State a dieta solo per voi stessi. Non dovete accontentare nessun altro né rispondere ad aspettative che non siano le vostre. Se volete cambiare, fatelo».

È il mantra di Cinzia Longobucco, 38 anni, biologa e nutrizionista barese. La pandemia costringe quasi tutti a stare a casa. Ovvio che nella sedentarietà forzata i propositi di un regime alimentare leggero per molti vadano a farsi benedire. La bilancia, ai tempi del coronavirus, trasmette messaggi inequivocabili. Spesso spiacevoli.



Come fa a seguire i suoi pazienti adesso?

«Non ho mai smesso. La mia metodologia di lavoro consiste nel seguire il paziente ogni settimana, per cui mi sono attrezzata con il telelavoro. Li ascolto anche al telefono. Chi è ligio al dovere sta continuando comunque a seguire una corretta alimentazione e non lamenta problemi. La maggior parte in effetti sta avendo difficoltà. È chiaro che dietro questa situazione si nasconde la tentazione di mangiare qualcosa in più magari preparando gustose pietanze perché si ha più tempo per stare a casa. A ciò si aggiungano le richieste da parte dei figli o dei mariti».



Per prevenire effetti collaterali indesiderati, ha qualche consiglio?

«Il consiglio per una persona in sovrappeso in questo momento storico è anzitutto quello di rivolgersi sempre a un medico specialista che comunque fornirà consulenze online. In senso più generale, una persona con qualche chilo di troppo non deve mai esagerare a tavola, utilizzare la dieta mediterranea di cui sono sostenitrice».



Ossia?

«Bisogna vivere la giornata nei cinque pasti. Quindi fare una colazione, uno spuntino, il pranzo, poi un altro spuntino e la cena. Bisogna concentrare i carboidrati (zuccheri, ndr) nel pasto più importante, il primo piatto. Ai pasti principali va aggiunta sempre una bella porzione di verdura».



Le verdure quale beneficio comportano?

«Iniziare i pasti con una porzione abbondante di verdura potrebbe essere una soluzione per migliorare il senso di sazietà. Contengono le fibre e possono in qualche modo aiutare a ridurre la sensazione di fame. Il senso di sazietà viene trasmesso al cervello».



Ha altri accorgimenti da suggerire?

«Bisogna masticare con lentezza, magari poggiando le posate tra un boccone e l’altro. Può essere l’occasione per far trascorrere del tempo. C’è un certo tempo che intercorre tra quando una persona inizia a mangiare e quando si trasmette al cervello la sensazione di sazietà. Quindi, la verdura e la masticazione lenta ci danno dei vantaggi in questa direzione».



Quindi, in genere, mangiare velocemente è deleterio?

«Assolutamente sì. È fortemente sconsigliato. Questo è il primo consiglio che un nutrizionista offre. Il boccone va masticato almeno 15 volte prima di deglutirlo. Questo è un dato abbastanza conclamato. È qualcosa che cerco di dire costantemente a tutti i miei pazienti. Se mangiamo troppo rapidamente, vogliamo continuare a mangiare. Devono trascorrere 20 minuti prima che abbia luogo il senso di sazietà. Ecco perché è importante mangiare e masticare lentamente».

Che cosa dire dell’attività fisica?

«Questo è un altro elemento indispensabile per il benessere. Lo sport a 360 gradi, se praticato con oculatezza, fa bene. Ovviamente, in questo periodo di quarantena generale, stando chiusi in casa, si possono fare degli esercizi limitati. Ma è meglio che niente».