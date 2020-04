Intrattenimento e Covid-19: web e tv padroni della mondanità

La storia la conosciamo tutti. La abbiamo letta sulle pagine di cronaca dei quotidiani. C'è stato un furto in casa della splendida Gina Lollobrigida ma lei acuta come sempre se ne è accorta, ha denunciato recuperando la refurtiva. La novità però è un'altra. Gina come ha anticipato il. Sito pugliese Lifestyleblog.it di Bruno Bellini ha avuto la notizia in esclusiva che la Lollo avrebbe battuto alla casa d'aste Bolli e Romiti le medaglie ritrovate raffiguranti madre Teresa e papa woityla per destinate i fondi ricavati alla protezione civile. Noi siamo andati a chiedere conferma alla Lollo che ci ha aperto il suo gran cuore dicendoci questo "in un nomento così difficile. Per il. Paese sento di fare qualcosa anche io.. È la mia risposta civile da donna che conosce chi lavora in prima linea per il. Bene del. Paese". Oggi come La Gazzetta è in grado di rivelare il Messaggio di Gina sarà a Domenica in da Mara Venier. Brava, bravissima la nostra super Lollo!

I video per Liorni - Ognuno ha girato un piccolo video amatoriale di auguri. Da Milly Carlucci ad Antonella Clerici nella sua ormai famosa casa nel bosco di Arquata Scrivia fino a Carlo Conti passando per Tiberio Timperi, I volti di Rai 1 si sono mobilitati per Marco Liorni, il padrone di casa di Italia sí e uno dei conduttori più competenti e di buon carattere della grande mamma Rai. Gli auguri di Pasqua andranno in onda - come vi anticipiamo noi della Gazzetta del mezzogiorno - oggi pomeriggio nella puntata della vigilia della Santa Pasqua. Ma-causa coronavirus - spiagge deserte, ristoranti vuoti, seconde case chiuse in questo ponte che coinciderebbe, al livello di calendario, con l'arrivo della bella stagione. Che cosa faranno dunque i vip soprattutto quelli abituati ad una vita dorata consumata tra viaggi, bikini griffati e amori da copertina? Come spiega con sapienza la psicoterapeuta pugliese Mariagrazia Laiso, per tantissimi, ormai il "vero viaggio" è nella scatola magica della tv o del tablet. Con le chiese serrare, tutti a casa domani ad aspettare dopo Uno mattina in famiglia una delle trasmissioni rimaste aperte in diretta da via Teulada e con ottimi riscontri di pubblico e critica, la celebrazione del Pontefice dalla Basilica di San Pietro alle 11 e alle 12 la benedizione urbi et orbi. Chi ha il terrazzo si organizza all'aperto altrimenti il rito pasquale delle uova o delle colombe che, quest'anno spesso sono fatte home made, viene comunque mantenuto. Insomma, malgrado l'emergenza in corso la fantasia italiana aiuta e di notizie o curiosità anche questa settimana ve ne sono tante. Ci seguite?

La cultura virtuale a Ostuni - I musei di Ostuni, come tutte le strutture museali italiane, sono chiuse per l’emergenza Coronavirus. Continua, invece, il lavoro del Consiglio di amministrazione guidato dall’avvocato Michele Conte che ha voluto offrire ai cittadini e a chi la Puglia se la sogna da fuori anche questa Pasqua la possibilità di visitare virtualmente il Museo da lui presieduto che rappresenta un "unicum" in tutto il mondo. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il nuovo sito internet dei Musei in gestione all’Istituzione di Ostuni (www.ostunimuseo.it). Sulla nuova piattaforma è possibile fare una visita virtuale dei musei grazie a filmati e interviste. l Consiglio di amministrazione (l'ultimo si è svolto on line) sta già programmando il futuro per farsi trovare pronto alla ripartenza delle attività che vanno dalla riapertura dei musei alla programmazione degli eventi per la prossima estate. "Ci auguriamo che tutto vada per il meglio che il lockdown possa avere una data plausibile di scadenza (i parla del 3 maggio) da parte del governo perché questo starebbe a significare che il sistema paese può ripartire sul piano economico, produttivo" spiega l'avvocato Conte "intanto noi ci prepariamo alla ripartenza e lavoriamo sodo pur restando a casa e seguendo le direttive anti coronavirus". Esemplari.

Adriana e Cucuzza a canale 5? - Sono stati due protagonisti dell'ultimo GF di Alfonso signorini e su di loro si posano le attenzioni dei dirigenti di canale 5. Adriana Volpe e Michele Cucuzza potrebbero occupare la fascia del week end di canale 5 oggi leadership a Rai 1 con uno mattina in famiglia. Tutto questo a partire dalla prossima estate. Certo, i palinsesti sono per aria, tutto sembra fermo soprattutto perché scarseggiano gli investimenti pubblicitari nelle reti commerciali. Ma Adriana è donna volitiva e non uscirà certamente dal GF senza una conduzione in ambito Mediaset. Lo stesso si può dire di Michele che dopo i tre anni passati a Telenorba con Buon Pomeriggio oggi torna in pista più forte che mai pronto a nuove sfide. Si dice nei corridoi di Cologno che addirittura Michele e Adriana potrebbero condurre Mattino 5 a partire da settembre per tutta la prossima stagione. Possibile? Ci sembra improbabile che Federica Panicucci lasci quel programma a cui ha dato anima e corpo anche se è vero che la bella conduttrice, innanoratissima del suo ricco fidanzato Marco Bacini, progetta le nozze e molte prime serate. Vedremo. Chi di sicuro resta al suo posto anzi raddoppia forse triplica (perché oltre a Domenica live e pomeriggio 5 si parla di una edizione nuova della Dottoressa Giò) è la magnifica Barbara d'urso.

Barbara cucina e sfonda lo share - Guardate instagram non vi è vip più agile di lei in cucina. Tutte le altre sono semplici artigiane, ma la più brava è Barbara D'Urso che ama mescolare sapori, preparare piatti squisiti ed ipocalorici sempre bella e sexy come se per lei fosse eternamente il tempo dei trenta anni. Pochi giorni fa mi ha detto scherzando mentre parlavamo di effetti della quarantena "Monica mia qui si ingrassa non si fa che mangiare e cucinare". Ovviamente, essendo noi amiche, il tono era scherzoso ma una verità esisteva : Barbara cucina sempre anche se poi non ingrassata nemmeno un etto perché inizia a fare danza la mattina alle 7 e balla o fa aerobica anche la sera. Anche la Pasqua la trascorrerà lontano dalla famiglia che è a Napoli ma dilettandosi ai fornelli con una serie di dolci speciali. Quali? Li scopriremo su instagram!