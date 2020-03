Coronavirus, trasmissioni tv sospese: i vip si danno alla cucina

Cambiano i palinsesti tv, cambiano profondamente le abitudini e anche gli amori si vivono rigorosamente a distanza di sicurezza. L’hastag è #iorestoacasa ma nelle loro abitazioni di città o al mare oppure addirittura all’estero che cosa fanno i vip in questo periodo di quarantena? Nancy Brilli è a Londra dove era andata quasi un mese fa a trovare il figlio Francesco nato dalle nozze con Luca Manfredi mentre Luca Argentero, campione di share con la fiction di Rai 1 Doc - Nelle tue mani, è piu allegro che mai. Aspetta infatti una bambina dalla splendida compagna attrice Cristina Marino che, malgrado il pancino di quasi 7 mesi, fa ginnastica e posta su Instagram foto strepitose dove esibisce gambe di una bellezza mozzafiato. Resta a casa a studiare e a cucinare Diletta Leotta che si fa immortalare dal fidanzato Daniele King Toretto in versione professoressa sexy con t-shirt e occhiali neri dalla montatura pesante. Sforna torte anche la ballerina Matilde Brandi mentre Antonella Clerici sta chiusa nella meravigliosa casa nel bosco di Arquata Scrivia, in Piemonte, con il compagno imprenditore Vittorio Garrone e la figlia Maelle. Antonella, tornata in gran spolvero su Rai 1, si diletta anche a fare dirette su Instagram insieme ad Anna Moroni. Dirette molto divertenti che ricordano l’epoca de La prova del cuoco che, però, resta saldamente oggi nelle mani di Elisa Isoardi. Chi sfida ogni paura è invece Eleonora Daniele conduttrice al settimo mese di Storie italiane che sta dimostrando grande tempra, andando ogni giorno a lavorare in diretta a Saxa Rubra. Ma andiamo con ordine perché di storie di chi #restaincasa con i vip ce ne sono tante. Noi ve le raccontiamo (quasi) tutte.

Ballando via dal palinsesto? - Il coronavirus continua a mietere vittime in tv. Altra «vittima» eccellente potrebbe essere Milly Carlucci: la sua nuova edizione di Ballando potrebbe slittare addirittura a settembre. Intanto, nel cast sono confermati Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano ed Elisa Isoardi.

Novità in vista anche per il palinsesto estivo delle tre reti che dovrebbe vedere grossi cambiamenti. A decidere sarà l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini più in auge che mai soprattutto dopo aver gestito con sapienza sia il nodo nomine che quello della emergenza sanitaria. Il coordinamento informazione andrà ad Antonio di Bella mentre Franco Di Mare deciderà sul day time delle tre reti. Ma, a causa del virus, sono state fate slittare anche le famose direzioni di genere. Saranno dunque i direttori di rete a decidere chi resta e chi va. Di sicuro però si tratterà di decisioni legate ai risultati produttivi raggiunti dagli artisti da confermare e non dalla politica. Detto ciò si segnala che il rapporto tra Salini e il presidente Marcello Foa è più sereno che mai. La Rai trova il suo punto massimo di forza proprio quando si deve combattere contro un nemico così subdolo come il coronavirus.

Foa al top - Rigore, equilibrio e competenza. Marcello Foa, grande giornalista e presidente Rai, è stato il volto di viale Mazzini nei programmi destinati a spiegare come l’azienda sta facendo servizio pubblico in tempi di coronavirus diventando modello per le TV di tutto il mondo. Foa è stato ospite domenica scorsa a Uno mattina in famiglia, da Michele Guardí, totalizzando un ascolto di poco inferiore ai 3 milioni e poi è andato a Porta a Porta da Bruno Vespa. Intanto, la task force Rai sta lavorando alacremente. Chiunque entri nella sede in via Teulada deve misurare la febbre con uno scanner e indossare guanti e mascherine. Tra i programmi restano chiusi Vieni da me con Caterina Balivo, La prova del cuoco della Isoardi e Buongiorno benessere di Vira Carbone. Dopo Storie italiane alle 12.20 vanno in onda le repliche di Linea verde con Beppe Convertini Peppone e Ingrid Muccitelli che stanno raccogliendo una media di poco inferiore al 10 per cento.

Lucilla fa le pulizie con tacco 16 - Lucilla Agosti ha fatto il pieno di «like». Con una foto sui social dove si mostrava in tenuta casalinga pronta a pulire casa ma con tacco 16.

Spiritosa e ironica come sempre Lucilla continua a lavorare in radio e a seguire i suoi 3 figli. Cucina doverosamente lucana per Francesca Barra che trascorre la quarantena nel suo loft milanese con il marito attore Claudio Santamaria e i figli Renato, Emma, e Greta. Francesca ne approfitta anche per dare ai suoi followers le ricette dei suoi famosi falaoni lucani o dei tortellini che le ha insegnato la nonna bolognese Emma, scomparsa da poco. Fanny Cadeo la prima storica e bellissima Velina di Striscia passa la quarantena nella sua casa ligure di Lavagna insieme ai genitori e alla figlia Carol. Fanno lezione on line e, appena possono, corrono in giardino a fare una passeggiata i due figli di Monica Leofreddi, Beatrice e Riccardo. Passa il tempo fra i fornelli - piatto preferito lo sformato di patate - la bellissima Mara Venier. Che torna in onda domenica prossima. dagli studi della Dear. Infine, novità anche su Telenorba. Sospeso per ora il Pomeriggio Norba di Daniela Mazzacane e Grazia Rongo. Daniela è tornata dopo dieci anni al suo primo amore, ossia la conduzione del tg. Prosegue a gonfie vele Mattino Norba gioiello di Antonio Azzalini dagli ascolti stellari, con Antonio Procacci e Mary de Gennaro. Ogni giorno la conduttrice fa la spola tra Bari e Conversano. Ogni giorno si occupa alla grande della cucina e, tornata a casa, impegna la sua «quarantena» sfornando squisiti biscotti.