Al Bano: «Canterò a Tokyo per Putin»

Si conoscono dal lontano 1986 e da allora la loro amicizia, fatta soprattutto di stima reciproca, non ha mai mostrato un minimo segno di erosione. Così, ogni volta che Vladimir Putin chiama, Al Bano risponde. Anche se il suo tour intorno al mondo è sold out da parecchi mesi, il cantante pugliese ha accettato l'invito del leader russo e, come La Gazzetta del Mezzogiorno è in grado di anticipare, sarà a Tokyo il 23 e il 25 agosto a cantare per l'associazione mondiale di judo. A tirare le fila della maestosa kermesse ci sarà come sempre il potente Marius Vizer, classe 1958, nato a Tinca in Romania, presidente dal 2007 della Federatiei International de Judo. «Io amico dei russi? Ho incontrato Putin più di trenta anni fa a Leningrado e il nostro rapporto è cresciuto in maniera solida» racconta Al Bano «non immaginavo all'epoca che lui sarebbe diventato il presidente di una potenza che ha reso ancora più forte. Io conosco la persona, oltre la facciata pubblica, e ne apprezzo anche le doti umane». Inutile dire che Al Bano è la «voce» italiana più famosa al mondo, in particolare in terra russa dove è amatissimo (ha inciso perfino l'inno mondiale della federazione di judo). Ma la settimana è stata densa di appuntamenti mondani sull'asse Roma-Puglia dove si registrano piccoli (o grandi fuochi) di gossip sentimentali. Curiosi di sapere tutto ma proprio tutto? Mettetevi comodi, magari sotto l'ombrellone: le soft news estive sono servite.

Ilaria diventa ingegnere

Festa grande giovedì 18 al Barion di Bari per brindare alla seconda laurea dell’imprenditrice Ilaria Tatò a 25 anni dalla prima in medicina. Ilaria, che ha alle spalle 3 specializzazioni come medico fisiatra e un paio di master, ha discusso con il professor Vitantonio Bevilacqua, una tesi sullo studio e l'analisi del segnale elettronico nella sindrome del tunnel carpale, laureandosi a pieni voti in Ingegneria dei sistemi medicali. Da segnalare che si tratta di una novità per il Politecnico di Bari che ribadisce ancora una volta l'eccellenza del Sud sul piano culturale e della formazione universitaria. Accanto al neo ingegnere Tatò c'erano nell'ateneo barese il padre Biagio, senatore, medico e fondatore di una storica azienda sanitaria del Mezzogiorno, la splendida mamma e le due figlie. La sera al Barion, invece, musica caprese doc by Anema e core, dinner a base di frutti di mare, gamberi, aragoste e champagne oltre al buffet dei dolci e alla torta di panna coperta da cinquemila petali di rose e cascate di piccoli, scenografici fuochi artificiali di strass. Nel parterre le amiche della festeggiata in primis Giuditta Nitti - la più ammirata in un abito di pizzo nero disegnato per lei da Brognano - Daniela Mazzacane (in lungo a stampe floreali e bijoux da copertina) e la firma giornalistica più importante della moda italiana Mariella Milani in corto noir griffatissimo oltre agli imprenditori salentini Nino de Donno e Marcello Apollonio. Alle 23, appena sbarcata all'aeroporto di Bari dalla Costa Smeralda, è arrivata anche la conduttrice tv Mary de Gennaro in abito bianco e tacco 14. Molto chic Mariella Gargovich, compagna di Franco Lotito (prepara una grande festa d'agosto con i bei nomi dell'imprenditoria pugliese) che ha esibito un dress code in armonia con lo stile della padrona di casa (décolleté su mise di pelle lucida e brillanti). Ma a dominare la scena era l'atmosfera creata sul mare dagli alberi addobbati e dal trionfo di fiori sparsi sul pavimento di legno sospeso sull'acqua firmati dal barese Nicola de Bartolo. Auguri a Ilaria.

Tutti da Beppe al Moku - Lunedì prossimo ci sarà la folla delle grandi occasioni nel ristorante giapponese romano Moku dove il lanciatissimo Beppe Convertini da Martina Franca ha organizzato il suo compleanno. Conduttore della Vita in diretta estate con Lisa Marzoli e nuovo padrone di casa del programma Linea verde nella edizione 2019/2020, Beppe lavora ormai 12 ore al giorno. Giovedì sera, mentre diramava gli ultimi inviti per la sua festa, era in riunione con gli autori del suo futuro programma dove avrà (piccola anticipazione) una "pillola" tutta sua oltre alla conduzione vera e propria che lo vede accanto a Ingrid Muccitelli. Trionfo di sushi, sashimi e vino pugliese per brindare a Convertini che sarà uno dei volti di punta di Rai 1. Invitati tutti gli amici dell'attore (indimenticabile il suo film Io che amo solo te con Michele Placido e Riccardo Scamarcio) e alcuni manager Rai. Dal direttore della rete ammiraglia Teresa de Santis al super autore della «Vita in diretta» Casimiro Lieto (anche capo progetto di Miss Celebration, gli 80 anni del concorso di bellezza di Enzo Modigliani) passando per Manila Nazzaro, miss Italia 1999 foggiana doc a Milena Miconi, Matilde Brandi, Graziano Scarabicchi, Stefania Orlando, Marta Flavi, Giovanni Terzi con Simona Ventura e il super agente Alessandro Lo cascio reduce dalla super festa di Adriano Aragozzini dove era con la sua amica del cuore Gina Lollobrigida. Buon compleanno a Beppe!

Maci fra Cortina e gli Usa

Angelo Maci fra gli imprenditori del momento. Solido, ma soprattutto neo single, il re di Cantina due Palme fa parlare molto di lui nei salotti mondani. Lo scorso week end Maci era a Cortina in un lussuoso hotel a 5 stelle per una manifestazione dedicata al vino e si è fatto notare nei ristoranti alla moda con una bellissima bionda con cui aveva cenato qualche sera prima anche a Ostuni. Cherchez la donna, dunque, per scoprire quali saranno i progetti futuri dell'imprenditore di Cellino San Marco, separato dall'ultima giovane moglie Annarita. Che la signora sia solo un'amica? Lo sapremo presto. Intanto gli Usa aprono al brand Cantine Due Palme by Maci accogliendo sul loro mercato un tris di vini eccellenti: Selvarossa, Seraia e Serre.

Battiti live al top

Mai come questa volta l'edizione di Battiti live ha fatto il pieno di ascolti su Italia 1 e apprezzamento della critica o degli sponsor. Merito del presidente di Radionorba Marco Montrone che ogni anno porta sempre più in alto la kermesse che regala al brand enormi soddisfazioni. Domenica scorsa a Trani (domani la tappa sarà a Gallipoli) nel backstage c'era tutta la Montrone family per festeggiare il successo dell'evento condotto da Alan Palmieri direttore artistico di Radionorba e dalla splendida Elisabetta Gregoraci. Per l'ex signora Briatore (è la mamma di Nathan Falco figlio di Flavio) si tratta di un gradito ritorno visto che anche lo scorso anno era accanto al mitico Alan. E nel dietro le quinte con Marco Montrone la moglie Rosanna e la sorella Simonetta accompagnata dal bravo attore barese Ettore Bassi.

Feste e dinner in Salento

Domani tutti a Gallipoli per la tappa semifinale di Battiti live. Alberghi già super opzionati da vip che arrivano in Salento già stasera. A Palazzo del corso suite lussuose prenotate da mesi e il patron Nino de Donno non conferma né smentisce le voci che danno in arrivo (anzi si tratta di un ritorno perché c'è stata quindici giorni fa con tanto di foto postate su Instagram) la diva Naomi Watts. L'attrice adora Lecce ed aveva promesso ai suoi flowers di tornare presto proprio a Gallipoli. Vedremo che cosa succederà domani. A Ostuni compleanno romantico per Eugenio Santomanco uno dei giovani imprenditori più brillanti del territorio (tra i brand di famiglia anche il Bar 83 ritrovo cool per i ragazzi che arrivano anche da Rosamarina e da Bari) che ha festeggiato insieme alla bella fidanzata avvocato Francesca Tancredi. Ieri sera invece matrimonio a Martina Franca del grande conduttore attore e comico Barty Colucci, originario di Ceglie, con l'arrivo di tantissimi volti noti dello show biz targato Rai e Mediaset. Embargo fino alla settimana prossima per le foto, ma l'esclusiva è della Gazzetta del Mezzogiorno. In fase di lancio la Rodos di Rosamarina dove - dopo il favoloso restyling - si stanno allestendo una serie di eventi top class dove sarà un must per i giovani fare tappa nelle sere d'estate. Infine, riflettori puntati sull'Hemingway di Brindisi dove ha fatto in passato le vacanze Francis Ford Coppola. I rumors sostengono che in questo week end sotto gli ombrelloni candidi sospesi nella piattaforma sull'acqua (lido dei Brindisi vip) potrebbero arrivare Bianca Guaccero e la bella Nunzia de Girolamo con il marito Francesco Boccia e la figlia Gea. Per tutte le altre info vi do appuntamento a sabato prossimo. Buon week end a tutti.