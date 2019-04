Verdone, il set del nuovo film in Salento: protagonisti Papaleo, Tortora e Anna Foglietta

È stato Luigi de Laurentiis a convincere Andrea Sabato con una telefonata che non lasciava spazio a repliche: il prossimo film di Carlo Verdone - girato prevalentemente in Puglia - avrà come set i due posti più belli dell'Alto Salento, ossia «La Peschiera» e «Il Melograno». Il top manager dei relais frequentati da Mika, Drew Barrymore e Raoul Bova, ha accettato mettendo subito a disposizione le strutture per le riprese. E dopo tanto mistero vi sveliamo noi della Gazzetta del Mezzogiorno tutti i dettagli della nuova pellicola di Verdone: il titolo è Si vive una volta sola e i protagonisti saranno Anna Foglietta, Rocco Papaleo, lo stesso Verdone e Max Tortora. Il road movie racconta la storia di 4 amici che per sfuggire alla routine del solito ferragosto si mettono in viaggio alla volta della Puglia. Tra colpi di scena ed effetti speciali, il quartetto vivrà l'esperienza più incredibile della propria vita. Carlo Verdone che ha al suo attivo 27 film di successo si prepara con entusiasmo a questa prova perché, come ha confidato ad Andrea Sabato durante un sopralluogo alla «Peschiera», ama profondamente la Puglia e l'ha percorsa in lungo e in largo anche per puro piacere. Il top manager dei due hotel a 5 stelle ha voluto accelerare perché in vista dell'estate sta progettando un restyling del famoso ristorante sul mare tanto amato da divi e multimiliardari arabi russi o americani. Già quasi sold out per la bella stagione, dopo il set di Verdone, «La Peschiera» si rifà il look per essere pronta al vernissage della season estiva social mondana curato sempre dall'ottima pierre barese doc Flaviana Facchini. Ma in questa settimana di Pasqua sono successe molte cose: alcune ve le avevamo anticipate noi. Altre invece ve le raccontiamo come sempre in esclusiva, gossip compresi.



Ve lo avevamo anticipato la settimana scorsa e possiamo confermarlo adesso: Beppe Convertini stimatissimo dai 5 Stelle sarà uno dei volti della «Vita in diretta estate». Con lui ci saranno secondo quanto la Gazzetta è in grado di rivelare anche Roberta Capua, Lisa Marzoli e Pierluigi Diaco. In ballo anche Georgia Luzi la moglie del produttore Filippo Cipriano (No panic è il brand del gruppo che lavora anche per la Rai) nonché brava conduttrice lanciata ai tempi dal direttore di Rai 1 Mauro Mazza. Negli ultimi anni la Luzi aveva lavorato per Fox con Flavio Montrucchio (e proprio a Fox c'era l'attuale ad di viale Mazzini Fabrizio Salini che poi passò a dirigere prima la 7 e poi la Stand by me di Simona Ercolani). Di sicuro per Beppe attore e conduttore di Martina Franca instancabile pierre sempre garbato con tutti, si tratta del vero salto di qualità nella carriera. Se questa esperienza estiva andrà bene Convertini sarà utilizzato dalla rete ammiraglia anche in inverno. Noi gli facciamo gli auguri più cari visto che è un nostro conterraneo! Tornano alle anticipazioni del palinsesto estivo Rai a Uno mattina arriva Roberto Poletti ottimo giornalista Mediaset che sarà accanto al volto del tg2 Valentina Bisti. Via il programma Quelle brave ragazze che lo scorso anno era condotto da Veronica Maya, Valeria Graci, Arianna Ciampoli e La Mario, sbarca nella fascia 10/11 di Rai 1 Monica Marangoni una delle conduttrici più stimate dall'ex dg Mario Orfeo già in forze a Uno mattina in famiglia e a Rai international. Bionda, esuberante e iperattiva, Monica sognava da mesi una striscia tutta sua ed è stata accontentata. Il suo programma avrà al centro i temi della salute e del benessere oltre che del risparmio e della nutrizione. Marco Liorni uno dei conduttori su cui Rai 1 conta di investire farà Reazione a catena mentre Franco di Mare lascerà Uno mattina inverno per fare il vicedirettore della rete insieme all'ottimo Milo Infante.



Chi la vede in questi giorni la trova raggiante malgrado abbia lavorato tutta la settimana di Pasqua perché il suo programma Storie italiane è andato in onda rigorosamente in diretta portando a casa come sempre ottimi risultati. Eleonora Daniele è una macchina da guerra della tv pubblica, meticolosa e secchiona: non le basta una laurea, si è iscritta a psicologia e sta dando esami con regolarità. Ma perché è tanto felice la Daniele ve lo diciamo noi: la conduttrice si sposa a breve con l'imprenditore romano Giulio Tassoni con cui è fidanzata da oltre un decennio. Lo ha annunciato lei stessa agli amici intimi e a Mara Venier che l'ha voluta guest star di una puntata a Domenica in. Anzi, proprio twittando con l'amica Mara sui Social, Eleonora ha ribadito nei giorni scorsi che presto convolera a nozze. Alla bionda e brava signora del piccolo schermo gli auguri più affettuosi di un matrimonio lungo... una vita!



Ci sono quelli che vanno con assiduità da Assunta Roma come Ingrid Muccitelli ed il compagno Mauro Masi spesso in con Elisa Isoardi e altri amici e quelli che invece «timbrano il cartellino» da Zuma come Valeria Marini o Matilde Brandi. I posti più «in» di Roma si contano sulle dita di una mano. È un must farsi notare al de Russie dove prende l'aperitivo il senatore lucano del Pd Salvatore Margiotta, renzianissimo e molto influente sulle faccende Rai (essendo in Vigilanza) a due tavoli di distanza dalla bellissima Maria Francesca Protani regina indiscussa della mondanità romana insieme al fratello Mario o dalla coppia Anna Falchi-Andrea Ruggeri. Immancabile il passaggio dal Bolognese (ma solo se si riesce ad avere un tavolo open air) o al Tazio dello chef lucano Niko Sinisgalli lo stellato piu amato dalle celebrità mondiali.

Qui da lui hanno cenato Matteo Salvini e Francesca Verdini alla prima uscita pubblica ma anche Gerard Depardieu e Sofia Loren. Habitué Francesco Totti con la moglie Ilary Blasi ma si è fatta vedere pure la bella e brava Simona Ventura tornata regina di Rai 2 con The Voice of Italy. Molto gettonata infine la movida pariolina. Da Molto ci sono Adriana Volpe e Michela Quattrociocche mentre da Euclide nel roof del pugliese Vito Tricarico uno degli imprenditori più liquidi e capaci della capitale, c'è un via vai di vip a ciclo continuo: da Gianni Morandi a Luca Cordero di Montezemolo a max tortora fino a Samantha De Greneth passando per la mitica Raffaella Carrà che ha brindato qui allo strepitoso successo del suo programma su Rai 3 A raccontare comincia tu che nella puntata in cui si intervistava Maria de Filippi ha superato il 10% di share. Se passate da Euclide una «dritta»: il cappuccino al cacao di Alessandro, i panzerotti baresi di Gianvito e, salendo al primo piano mobile, le prelibatezze dello chef. Tutti doverosamente pugliesi doc.