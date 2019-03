Pace in Casa Carrisi, Loredana va dalla Balivo, lontani i conflitti con Romina Power

Alle 17 di giovedì scorso Loredana Lecciso era in macchina tornando da Milano a Cellino dopo la trionfale performance registrata dalla sua intervista di famiglia con Al Bano, Yasmine e Bido nel nuovo prime time di Canale 5 Live «Non è la D'Urso» andato in onda mercoledì 13 ottenendo quasi il 18 per cento di share. Felice e serena, Lory racconta di aver ritrovato finalmente l'armonia familiare con il padre dei suoi due figli che anche in tv è apparso rilassatissimo. Lontani i tempi del conflitto fra Romina Power e la Lecciso con le tifoserie social a farsi la guerra, in casa Carrisi regna ormai la pace. Al Bano si prepara alle prossime tournée mentre la bella Lory, come La Gazzetta del Mezzogiorno è in grado di anticipare, tornerà in televisione la prossima settimana ospite di «Vieni da me» il day time di Caterina Balivo su Rai 1 che sta lentamente risalendo la china degli ascolti malgrado i costi di produzione restino alti. Dopo l'intervista nel salotto Balivo, Loredana, che alloggia come sempre nella solita suite dell'ex Hilton, sarà ospite degli amici Marcello e Benedetta Vernola che stanno allestendo per lei una magnifica cena a base di tartufo e caviale nell'appartamento pariolino della centralissima via Civinini dove la coppia riceve quasi ogni sera. Ma le notizie nella Romanella mondana anche questa settimana sono tante. Pronti? Scopriamole insieme



Salvini e i peperoni cruschi - Ha provato il peperone crusco e se ne è innamorato immediatamente. Matteo Salvini vicepremier ministro dell'Interno e leader di una Lega che corre verso il 40 per cento ha festeggiato i suoi 46 anni al Principe di Savoia di Milano il 9 marzo scorso gustando risotto allo zafferano e torta alla panna, ma la sua passione è il pesce. Non a caso domenica 10, dopo un pranzo a villa Fontana in Brianza dove, raggiunto dalla figlioletta Mirta e dalla mamma Giulia Martinelli ha mangiato dei favolosi pizzoccheri concedendosi una passeggiata nel verde sotto il cielo lombardo, è andato a cena insieme agli amici più cari con cui ogni anno trascorre il San Silvestro. La sera il Capitano ha scelto per il dinner un ristorante milanese di pesce la mitica «Risacca» dove lui ama mangiare con gli amici più stretti.

E pesce, peperoni cruschi e formaggi tipici saranno il menù preparato per Salvini che questo week end torna in Basilicata prima del voto del 24 marzo. Lucania e Puglia sono due regioni molto amate dal Capitano: a Lesina, Matteo ha una piccola casetta sul mare dove si rifugia per rilassarsi e pescare. I momenti di relax in questo periodo non sono tanti perché l'agenda setting del Capitano è fitta di impegni ma le soddisfazioni certamente non mancano.

La festa organizzata sabato 9 da Daniela Javarone è stata un successone. C'erano Claudio Brachino Candida Morvillo, Silvana Giacobini, Raffaello Tonon, Arturo Artom, il cegliese Angelo Maria Perrino fondatore del sito Affaritaliani.it., la miliardaria Cesarina Ferruzzi il mitico capitano del Milan Franco Baresi e tantissime belle ragazze che hanno fatto a gara per conquistare lo scatto di un selfie con Salvini. Enorme il cesto di regali colmato da capi d’abbigliamento (maglioni, cravatte di Hermès, sciarpe di cashmere fino a casse di champagne e una marea di libri (il Capitano adora leggere).

Alcune signore hanno donato flaconi di acqua di colonia e altre hanno pensato anche alla figlia Mirta donando al papà un set di camicetta ricamate a mano. E con Mirta ed il primogenito Federico, Salvini ha concluso i festeggiamenti privati del fine settimana con torte fatte in casa e... zucchero filato (amatissimo dalla piccolina di casa Salvini). Ancora auguri!

Sapore di Puglia al party di Ivan



Tanti ospiti capitanati dal sovrintendente alla Scala Alexander Pereira con la compagna stilista Daniela De Souza: «Araba Fenice per Oncologia Addarii» è un charity event che si é svolto a palazzo Re Enzo, a Bologna. L’idea nasce da due donne, grandi amiche, che hanno condiviso un comune percorso, quello della lotta contro il cancro: Loredana Ranni, giornalista di «Io Donna» e scrittrice, e Anna Maria Nigro, direttore artistico e anima del progetto. Un evento nato, quindi, da un vissuto personale e dal desiderio di dare la meritata visibilità ad un centro oncologico d’eccellenza, l’Oncologia Addarii, che con i suoi oltre 60 anni di storia è un punto di riferimento per tutte le donne con tumori alla mammella e ginecologici. È intervenuto, per aprire la serata, il Prof. Claudio Zamagni. A seguire, una cena gourmet firmata dallo chef Riccardo Facchini, accompagnata da una sfilata di abiti da sposa realizzati da importanti stilisti e maisons di fama internazionale, i quali hanno donato le loro preziose creazioni che sono state battute all'asta. Gli abiti da sposa erano di Peter Langner, Antonio Riva, Antonio Grimaldi Couture, Gianni Molaro, Daniela De Souza, Nicole Sposa creata da Alessandra Rinaudo, Elisabetta Delogu, Tosca Spose , Moreno da Venosa. Inoltre, Elisabetta Polignano ha contribuito all'evento. Intrattenimento musicale di Valerio Pontrandolfo Quintet con Jimmy Villotti e Greg Hutchinson. Importante il significato che il wedding ha rivestito nella vita della compianta Loredana Ranni, giornalista e wedding planner che ha contribuito in modo così sostanziale alla creazione dell’evento e che, seppure non potranno vederne la realizzazione, resta per tutti indimenticata e indimenticabile. Testimonial della serata sono stati Jun Ichikawa, fantastica protagonista del film «Cantando dietro i Paraventi» di Ermanno Olmi, Eliana Miglio, musa di Pupi Avati, la cantautrice e conduttrice Silvia Salemi, la conduttrice Emanuela Gentilin, la blogger e opinionista Camilla Lucchi e l'attore Francesco Butteri, visto nella fiction «Non dirlo al tuo capo 2» e nel film «Nato a Casal di Principe». Ha condotto la serata il giornalista Ivan Damiano Rota firma di punta del giornalismo di costume. L'elegantissimo Ivan era accompagnato dalla bella moglie Grazia rigorosamente in nero super griffato.



Preziosi & i mille party romani

Antonio Preziosi già direttore di Radio 1 nonché corrispondente Rai da Bruxelles è oggi al vertice di Rai parlamento in rampa di lancia per nuove avventure. Stasera il giornalista festeggia il compleanno al de Russie stesso albergo a 5 stelle dove ha sposato la seconda moglie Susanna, giovane e bella collega del Tg1. Da Preziosi arriveranno molti volti noti della Rai oltre a personaggi dello. show biz fra cui spicca in primis la conduttrice Fanny Cadeo. Attesi anche il direttore del Tg 2 Gennaro Sangiuliano ed il vice direttore Paolo Corsini. Curatissimi i dettagli del party per cui sono stati allestiti centinaia di tulipani, rose bianche e peonie rosa confetto. A proposito di compleanni da segnalare quello di Maddalena Cialdella bella e brava psicologa pugliese sposata con il numero due del «Messaggero» Alvaro Moretti al Posh di Palazzo Naiadi. Invitati in visibilio per i dolci ribattezzati «schizzo d'autore» dello chef Niko Sinisgalli. Poche sere fa invece compleanno di Matilde Brandi al Chorus di via della Conciliazione per sole donne. Matilde ha voluto accanto a sé le amiche di sempre pronte a festeggiarla tra torta e champagne. Ecco allora Samantha de Greneth insieme alla biondissima Angela Melillo, la splendida Adriana Volpe reduce dai successi di share del suo «Mezzogiorno in famiglia» su Rai 2 (record ogni week end) Tosca d'Aquino e Stefania Orlando più allegra che mai. La conduttrice di Rai 1 infatti ha svelato tra una tartina ed un pan cake la data delle sue nozze con il musicista Simone Gianlorenzi. Dopo 10 anni d'amore. Ed un fine settimana di miele in un albergo di charme a Monopoli, Simone e Stefania hanno deciso di sposarsi il 1 luglio a Fregene. Aperitivo sulla spiaggia cerimonia vista mare, dinner e balli scatenati fino all'alba per gli invitati Stefania ha preparato un cesto di ciabattine affinché uomini e soprattutto donne con il tacco 15 possano liberarsi e danzare tutta la notte. Già confermati Ingrid Muccitelli e Mauro Masi, Patrizia Pellegrino, Rita Dalla Chiesa, Michele Guardi e signora, Adriana Volpe e il marito Roberto Parli e tantissimi altri volti noti nello show biz. Quali? Ve li svelo la settimana prossima.. Intanto, auguri Stefania mia!