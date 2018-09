Dinasty di Al Bano, ancora successi in tv: Romina torna dalla Venier, la Lecciso dalla D'Urso

Cena ristretta e molto chic organizzata dal noto magistrato salentino nel giardino della Sommità uno dei ristoranti stellati di Puglia. Il menu della serata è stato curato da Andrea Cannalire 1 stella Michelin ed era impeccabile. Tovaglie candide, luci soffuse, torta e champagne per brindare a Pier con una Lory in ottima forma che, fra una portata e l'altra, dava istruzioni telefoniche al figlio Bido che, rimasto solo a Cellino, voleva andare a nanna dopo aver inserito l'allarme. Mamma premurosa anche di Brigitta e Yasmine, la showgirl ha negato a tavola di essere fra le protagoniste del Grande fratello vip. Niente reality, forse un programma tutto suo in Mediaset o in Rai. E Albano? «Resterò legata a lui tutta la vita» confessa lei a La Gazzetta del Mezzogiorno «è il meraviglioso padre dei miei figli e questo non si dimentica». Secondo i bene informati, ad Albano sarebbe piaciuta la performance di Lory a Domenica Live soprattutto perché «giocata» sulla spiritosa comparazione con le mitiche gemelle Kessler. La piece, dati alla mano, ha raggiunto il 22 per cento, cosa che succede sempre quando la Lecciso va da Barbara D'Urso (la combinazione di due donne bellissime e toste funziona!). Vedremo, intanto vi racconto che cosa succede nel Belmondo che torna social sull'asse Roma-Puglia dopo le ferie estive.

Miss Italia in salsa pugliese: Lo abbiamo scritto noi per primi: a firmare il restyling di Miss Italia 2018 è stato il plenipotenziario di Telenorba Antonio Azzalini che ha offerto un ottimo prodotto. Non solo, Azzalini come è nel suo stile di grande manager ha fatto scouting portando per la prima volta alla conduzione Diletta Leotta. La bionda reginetta del calcio è piaciuta così tanto che molti la vedono già «opzionata» nel nuovo canale 10 a cui lavora da mesi lo stesso Azzalini. L’8 ottobre dovrebbe ripartire il Buon pomeriggio di Michele Cucuzza e della bravissima Mary de Gennaro con rubriche approfondimenti e tante altre novità. A proposito della de Gennaro sono già partite le scommesse sul derby delle 2 primedonne pugliesi in tv. Chi farà meglio la bella Mary da Molfetta o Bianca Guaccero da Bisceglie che ha preso il posto di Caterina Balivo su Rai 2 a Detto, fatto?

Ottobre caldo fra Milo e Raffa Cene, party, cocktail: l'agenda romana è piena. Ma come annota sagace Angelo Bucarelli nella sua seguitissima rubrica mondana sul Corriere della sera, sono davvero pochi gli appuntamenti importanti. Fra questi la festa di Fulvio Lucisano il compleanno di Sandra Milo o la kermesse allestita a teatro della straordinaria Raffaella Carrà. Qui non si può mancare mentre il resto - come direbbe il poeta - è solo noia.

In Puglia i cenacoli piu «in» sono quelli di Angelo Maci, numero uno delle Cantine Due Palme, che invita gli amici stretti come Al Bano e Bruno Vespa (la sua nuova villa è da urlo: lussuosa ma essenziale nelle forme geometriche) curando ogni minimo dettaglio. A Roma invece il ricchissimo patron del Melarosa cena a La Pergola da Heinz Beck o all'Enoteca Costantini dove si faceva vedere spesso Sabrina Ferilli. Altro salotto degno di nota, quello dell'imprenditore di Trani Giuseppe Pierro, leader delle edizioni ad Majora che accoglie il gotha della politica o della finanza. Quando è in zona Pierro cena alle Lampare nel suo solito tavolo con vista sul maestoso yatch di Pasquale Natuzzi.

Casa Carrisi - Non poteva mancare la finestra su casa Carrisi. Zia Mara (Venier) non è rimasta a guardare. E ha richiamato Romina anche per la puntata di domani di Domenica In. Il tam tam è sempre più insistente: Romina dovrebbe entrare nel cast fisso di Domenica In. Potenza di Zia Mara. Ora si attende la contromossa di Loredana. Un fatto è certo. Il 30 settembre il leone di Cellino ruggirà su Raiuno (sempre da Zia Mara), mentre Loredana farà la rentrèe dalla bella Barbara, teleregina del Biscione.