Alberico De Giglio, lo youtuber barese diventa padre a 19 anni

BARI - «Divento padre. A 19 anni. Ho deciso di tenerlo». Senza troppi giri di parole, in poco più di tre minuti di video su Youtube, la webstar barese Alberico De Giglio ha annunciato ai suoi tantissimi follower (ne conta oltre un milione su Instagram) di aspettare un figlio, da una ragazza conosciuta qualche mese fa. «Inutile girare intorno - ha ammesso il ragazzo, mostrando alla telecamera il test di gravidanza - Inizialmente non me l’aspettavo, a 19 anni la cosa è un po’ strana, alla fine è un dono e non posso tirarmi indietro. Questa voce sarebbe uscita, penso sia più che giusto che io sia qui oggi per dirvelo. Anche se non sembra, sono un sacco felice, quando me l’ha detto ci sono un po’ rimasto, perché ti dici com'è possibile? L’ho saputo un mese e mezzo fa, non l’ho detto subito perché non è facile. Ho aspettato tutto questo tempo, ne ho parlato con lei, la sua famiglia, la mia famiglia. Ora sto bene e ho preso la mia decisione, lo terrò. Solamente il pensiero di diventare padre è bellissimo». Un annuncio difficile, data la giovane età e la risonanza che sta avendo già in queste ore sui social. Il ragazzo, tuttavia, ha preferito farlo personalmente, temendo che la notizia potesse arrivare da altre fonti. Auguri, allora, ad Alberico e alla sua ragazza!