Poteva sembrare una cena qualsiasi, buffet di verdure e dolci, un bicchiere di vino rosso romagnolo. E invece il vis-à-vis di Al Bano e Romina Power, nei giorni scorsi, a Rimini dopo un fortunato concerto, è apparso ai fan qualcosa di più del semplice dinner della mezzanotte. Intanto, Al Bano e Romina erano soli. Nessun musicista o corista accanto a loro, nemmeno i figli o gli assistenti. La coppia più bella del mondo, secondo l’immaginario collettivo del dagherrotipo italico, ha consumato un veloce pasto fra sorrisi e risate sotto gli occhi di tanti ospiti che oggi sono pronti ad ammettere che «sì, forse i Carrisi si amano ancora». Albano, raggiunto da noi, spiega che si tratta di una manifestazione d’affetto che non somiglia neanche vagamente all’amore carnale o passionale. «Ci vogliamo bene - dice il Leone di Cellino - siamo genitori e lavoriamo insieme. Che cosa posso dire di più?». Ma il tam tam non si ferma. Anche perché Romina Power, prima di volare a Los Angeles, avrebbe fatto con la consueta ironia una battuta simpatica di questo tipo «caro Al Bano, ti lascio per andare in America ma torno presto. Tu vedi di non farti trovare con una bionda al mio ritorno».

E se molti sono convinti che - prima o poi - Al Bano e Romina si risposeranno, Loredana Lecciso, tornata single, si prepara a nuovi impegni in tv. Nei giorni scorsi la show girl ha postato su instagram una foto che la vedeva con l’ex compagno ed il figlio Al Bano junior scatenando i sogni di chi vorrebbe rivederla accanto al cantante da cui ha avuto oltre al sedicenne Bido anche la bellissima Yasmine, reduce da una mondanissima vacanza a Porto Cervo.



Dove vedremo dunque Lory nella prossima stagione televisiva? Ve lo anticipiamo noi de La Gazzetta del Mezzogiorno: la Lecciso è stata contattata per partecipare (con ingaggio ricchissimo) al «Grande fratello vip» e potrebbe decidere di accettare. A spingerla in questa direzione due amici cari come il capo autore Mediaset Ivan Roncalli ribattezzato Re Mida (ogni suo programma diventa oro per lo share e la raccolta pubblicitaria) e l’agente dei vip Alessandro Lo Cascio che da poco ha «strappato» la brava Monica Leofreddi all’«Arcobaleno 3» di Lucio Presta. Sapremo a breve se Loredana ci delizierà sotto le telecamere del Gf vip come fece mostrando le sue grazie all’«Isola dei famosi»; ma adesso scopriamo quali sono state le feste più chic della season mondana pugliese che sta per arrivare al giro di boa della fine di agosto. Pronti? Andiamo a cominciare, preparatevi ai colpi di scena.

Pool party da Ilaria al top - Immaginate una villa nel cuore di Rosamarina con piscina, ulivi, un’orchestra dal vivo e un buffet strepitoso: ebbene, mercoledi 22, Ilaria Tatò una delle donne più belle e gettonate del salotto della Bari bien ha organizzato un divertentissimo lunch in onore di un’amica giornalista romana chiamando a raccolta Onofrio e Maria Resta, Mary de Gennaro, Daniela Mazzacane, Olimpia Leo, Alessandra Bonerba, Lucia Nettis e Cristina Mele, unica fra tante donne in bikini, a restare infagottata per tutta la durata della colazione in un caftano bianco e rosso con treccia e cappello da cavallerizza. Come mai la sorella del povero onorevole Mimmo Mele da Carovigno, scomparso recentemente lasciando una vedova addoloratissima e due figlie piccole, non si è buttata in piscina con le altre amiche? Forse un leggero malessere o una insospettabile «pruderie» le hanno imposto un look decisamente insolito assai stridente rispetto al sexy tanga della padrona di casa. Ilaria, infatti, malgrado due figlie ormai ventenni, ha appena superato i primi «anta» ed è talmente bella da fare invidia a moltissime stagionate signore che, superata la boa dei 50, mostrano segni di arrotondamenti poco gradevoli. Non è un caso che il compagno della Tatò, il fascinoso imprenditore di origine armena, Dario Rupen Timurian, ci abbia confessato in anteprima il desiderio di sposare Ilaria appena sarà possibile, rispettando con delicatezza i tempi e la sensibilità dell’amatissima figlia dodicenne nata dal precedente matrimonio.

Nel parterre del lunch ecco la già citata Daniela Mazzacane, molto chic in bikini noir mood «vedo, non vedo» che è alla vigilia di un importante cambiamento nel lavoro. Il suo programma Tg prima su Telenorba muta pelle e forse lei rinuncerà allo studio per accettare il restyling dell’editore che prevede una più fresca conduzione «in esterna» vincolata ai desiderata del potentissimo direttore dell’emittente di Conversano, Antonio Azzalini rientrato da poco da una lunga vacanza in Australia con la famiglia. Daniela può contare comunque sull’appoggio di Enzo Magistà, direttore del tg Norba che sta molto a cuore anche allo stesso Azzalini (i due si stimano molto e collaborano spesso). Andrà bene? Lo speriamo. In ogni caso, alla mia amica Daniela tanti affettuosi auguri!

Da Rico Anglani la festa più «in» - Quante feste in alto Salento, panzerottate, pool party allo champagne, cenacoli sontuosi, dinner placè fra lady ingioiellate e mariti in jeans e mocassini firmati Mantellassi, il massimo dell’eleganza. La kermesse più «in» è stata in territorio ostunese quella allestita dal facoltosissimo avvocato Rico Anglani nella masseria di famiglia che degrada - snodandosi in 140 ettari di verde e ulivi secolari - verso il mare. Costruzione curata fin nei dettagli con un panorama effettivamente unico che abbraccia la Valle d’Itria fino alle acque del Pilone o di Savelletri: un capolavoro assoluto sospeso fra cielo e anfiteatri naturali dove Rico e la splendida consorte Donatella Melpignano (anche lei avvocato) hanno ricevuto gli amici più intimi, fra cui l’attore Raoul Bova e la futura moglie, incinta di 5 mesi, Rocio Munoz.

Impeccabile l’ospitalità degli Anglani che posseggono una cantina prestigiosa con etichette illustri. Ma il plus della soireè sono state le «confidenze sentimentali» di Rico che ha raccontato come si sia profondamente innamorato della bella moglie (hanno un figlio diciassettenne, Antonio) a cui ha chiesto di sposarlo estraendo un brillante da una flute di champagne durante un week end a Ginevra. Da allora, sono passati oltre vent’anni eppure la coppia, reduce da una vacanza di miele a Cortina, è ancora innamoratissima. Esemplari.

Tutti da Lillo al Bar 83 - Non serve andare a Porto Cervo per incontrare i blogger più famosi o per frequentare i bar o i ristoranti di tendenza: è sufficiente restare fra Ostuni e Rosamarina dove si segnala un gruppo di rampolli vip molto capaci e talentuosi. Al Bar 83 dell’imprenditore Lillo Santomanco, legni chiari, aperitivi strepitosi e cenette modaiole, sotto l’abile regia del figlio Eugenio, laureato in Economia a pieni voti ma attivissimo nell’azienda di famiglia. Eugenio è l’anima dell'83 dove transitano Flavia Pennetta e Fabio Fognini insieme ad altre celeb. Ogni mattina viene a fare colazione Primo Reggiani con il magnifico cane ed Eugenio, affiancato dalla fidanzata avvocato Francesca Tancredi, coccola l'attore con mille prelibatezze. Con lui c’è anche la sorella Samuela, già modella, bellissima, fidanzata con il giovane legale Fabrizio Monopoli, uno dei «pupilli» di Fabiano Amati, scrittore di rara bravura (il suo libro «La strana passione» ha totalizzato in pochi giorni ben 8 presentazione e numerose ristampe) erede di un principe del foro e di Ester Caroli. Eugenio, Samuela, Fabrizio con i fratelli Mirko ed Erika Ciaccia dominano il food pugliese dell’estate 2018. Mirko ed Erika che hanno alle spalle la bravura dei genitori proprietari del mitico ristorante «Portanova», hanno aperto l’Osteria casa Ciaccia negli stessi locali che occupava anni fa Conny Paglianiti con il suo lussuoso «Acqua sale». L’Osteria è un successo; poche sere fa c’era Pino Brescia l’architetto di Borgo Egnazia di ritorno dalla festona di compleanno dell’amica Madonna a Marrakesh e nei prossimi giorni sono attesi tanti altri vip. Ma il valore aggiunto, fatemelo dire, è rappresentato «anche» dalla blogger di moda Valentina Melpignano che, da Ostuni, è partita alla conquista del web e adesso annovera tantissimi followers. Vale, come la chiamano gli amici, è la fidanzata di Mirko e l’anima dell’Osteria. Brava.