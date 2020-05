Coronavirus, a Terlizzi ecco le mascherine per i più piccoli

TERLIZZI - Anna Campanale, titolare di un negozio di abbigliamento per ragazzi in viale Roma a Terlizzi, a partire da oggi venderà mascherine per bambini. Ha misure che coprono la fascia di età dai 6 ai 10 anni, ma è riuscita a procurarsi anche qualche pezzo con misure inferiori, nel caso dovesse arrivare la richiesta. Si tratta di modelli made in Italy 100% cotone, lavabili e sanificabili ad alta temperatura, molto colorate, con la stampa dell’arcobaleno che ha accompagnato tutti in questa quarantena, che i bambini hanno avuto modo di disegnare e colorare su ogni supporto, dalla carta alla stoffa, per poi posizionarli in bella vista sul davanzale della propria finestra o ai ferri del balcone, quale auspicio di positività, accompagnando il disegno alla scritta «Andrà tutto bene». Tra pochi giorni partirà la cosiddetta «fase 2», ovvero la sospensione del lockdown, in vista di una graduale ripartenza. Sebbene vi siano molti dubbi e timori su quella che sarà la vita post quarantena, a seguito del nuovo Dpcm firmato il 26 aprile dal presidente Conte, sappiamo che la nuova normalità imporrà l’utilizzo delle mascherine, quali dispositivi di protezione individuale anche ai bambini dai 6 anni in su. Al momento non è facile reperire mascherine per bambini, ma il 4 maggio è vicino e bisogna cominciare ad attrezzarsi. Anna nel suo negozio di abbigliamento per ragazzi, non avrebbe mai pensato, fino a qualche mese fa, di avere tra gli articoli in vendita, mascherine protettive, ma spiega che al momento è importante acquistare un nuovo capo di abbigliamento, perché il bambino cresce e se ne crea la necessità, ma è altrettanto importante acquistare una mascherina per le uscite in sicurezza, ricordando che dal 4 maggio i bambini potranno far visita ai nonni o ad altri parenti, o andare a fare una breve passeggiata. «Offrire ai clienti dispositivi di protezione per i bambini - afferma Anna - mi è sembrata una scelta ovvia e naturale. Al momento ho a disposizione pochi pezzi, ma in futuro se la richiesta dovesse aumentare non credo di avere problemi a soddisfare le esigenze di genitori e bambini». Per i più piccoli il colore, la fantasia, sono elementi essenziali in un capo da indossare, così la scelta è caduta su mascherine dalle tinte vivaci e dal messaggio positivo, non dimentichiamo che ai bambini dobbiamo trasmettere tutta la serenità possibile nonostante la situazione difficile che si sta affrontando.