Bari: mascherina e cappello, a Madonnella la nonnina lavora all'uncinetto

Non solo assembramenti: in mezzo a un mare di furbetti e 'cattive notizie' sul fronte Coronavirus, dove in molti stanno approfittando delle belle giornate di sole per ignorare il decreto con le misure di contenimento dei contagi da Covid-19, c'è chi lo rispetta. A Bari, in via Gorizia, quartiere Madonnella, una nonnina ha deciso di impiegare la mattinata dedicandosi all'uncinetto. Mascherina e cappellino in testa, appena sulla soglia di casa l'anziana è sola e sferruzza. Un'immagine tenera e allo stesso tempo romantica, soprattutto considerato il numero di anziani che in questo momento stanno soffrendo e sono più a rischio.

(foto Domenico Bari)