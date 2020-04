Coronavirus, una sezione dedicata alle #goodnews: «aiutateci a scrivere belle notizie»

Sono giorni difficili per tutti. Per chi lavora, per chi è costretto a rimanere in casa e per chi deve fare i conti in prima persona con il Coronavirus. È vero, abbiamo stravolto le nostre abitudini, ma in mezzo a tante notizie negative abbiamo il bisogno di trovare qualcosa di bello.

Da qui l’idea di #GoodnewsCoronavirus: noi della Gazzetta del Mezzogiorno oltre a raccontarvi ogni giorno le buone notizie sul fronte virus, vogliamo ascoltare anche le vostre storie. Dalle gare di solidarietà che coinvolgono tutto il Paese alle iniziative personali. Con il vostro aiuto vogliamo collezionare tutte le iniziative nate per combattere questo nemico invisibile, con la forza di un sorriso.

Scrivete una mail a redazione.internet@gazzettamezzogiorno.it o mandate un messaggio sui nostri social (Facebook o Instagram) per segnalarci quello che di bello e positivo fate ogni giorno, nel vostro piccolo, per contrastare la noia e il disagio dovuti alla pandemia.

Come state affrontando l'emergenza sanitaria? Vi è successo qualcosa di bello in questi giorni? O semplicemente, in che modo avete deciso di trascorrere il tempo in casa? Mandateci pensieri, foto o video (con una breve nota in cui ci autorizzate a pubblicare i vostri contenuti sui social e sul nostro sito web). Ai 5 migliori contributi sarà assegnato un abbonamento quindicinale gratuito alla edizione digitale de La Gazzetta del Mezzogiorno.

Insieme daremo vita ad una sorta di libro digitale che tutti potranno sfogliare, una volta che questo periodo sarà finalmente alle spalle. Perché alla fine tutto questo passerà, e torneremo ad assaporare il valore immenso della normalità.