Foggia, problema sicurezza: Consiglio regionale monotematico il 22 novembre

BARI - Il Consiglio regionale monotematico sull'emergenza sicurezza e criminalità in provincia di Foggia del 22 novembre si terrà come già fissato fin dal 22 agosto scorso e la presidente del Consiglio, Loredana Capone, ha provveduto anche a «interessare il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano». Lo comunica la presidente dell’Assise, Loredana Capone. «Quello che ci interessa portare in aula - afferma - non è una passerella di politici ma un confronto in grado di offrire risposte e soluzioni ai problemi dei cittadini pugliesi e di Capitanata e sui problemi ci stiamo confrontando in queste ore con il sottosegretario. Alle cittadine e ai cittadini foggiani non servono ulteriori inutili tensioni, serve piuttosto sapere che possono contare su un’alleanza forte con le istituzioni regionali e quest’alleanza con la Regione c'è. Il Consiglio regionale, con tutti i suoi componenti, di maggioranza e opposizione, lavora ogni giorno per il bene delle comunità pugliesi, lo facciamo tutti insieme convinti che non c'è colore politico che tenga di fronte ai bisogni e alle emergenze delle nostre comunità».