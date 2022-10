MATTINATA - Torna «FèXtra – La festa dell’Extravergine d’Oliva», dove il protagonista assoluto è proprio l'olio, il re della dieta mediterranea e della tavola pugliese. In programma dal 28 ottobre al 6 novembre, per questa sua seconda edizione sono in programma experience tra gli ulivi, educational e press tour, degustazioni, attività formative, visite guidate, presentazioni e convegni, mostre, workshop, laboratori sensoriali, yoga tra gli ulivi, concerti, attività di promozione dedicate alle imprese, cene/evento con tre grandi artisti di rilievo nazionale: Irene Grandi, Erica Mou, di Battista/Nicolai e Dado.

«Dopo un’ottima stagione estiva, che ha visto a Mattinata l’aumento significativo (e importante) di turisti stranieri, la nostra comunità si prepara per la seconda edizione di FèXtra», dichiara Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata. «La festa dell’olio extravergine d’oliva per noi è un momento importante legato alla cultura, alle nostre radici e tradizioni e, più in generale, alla nostra programmazione turistica. Festeggiare la stagione dell’oro verde di Mattinata con un momento così ricco, vario e formativo è il nostro apporto per dare un futuro all’intera filiera olearia del territorio».

Ma veniamo al programma: si parte con l’omaggio a Mina targato Stefano Di Battista e Nicky Nicolai (29 ottobre), l’irriverenza del comico Dado (31 ottobre) e il gran finale (5 novembre) con Erica Mou e Irene Grandi. FèXtra experience propone poi due visite guidate nei Frantoi (29 ottobre e 5 novembre), lo yoga tra gli ulivi (30 ottobre, 6 novembre), la camminata tra gli ulivi (30 ottobre) e le visite guidate al parco archeologico di Monte Saraceno (1 e 5 novembre).

Due momenti importanti, poi, sono quelli dedicati alla formazione e alla promozione della filiera olearia del territorio con FèXtra Gargano (29 ottobre con i migliori oli del Gargano nella guida agli extravergini 2023 di Slow Food) e FèXtra Puglia (4 novembre con i migliori oli di Puglia presentati al Vinitaly e gli assaggi a cura dell’Associazione Italiana Sommelier Puglia).

Tanti altri appuntamenti in programma come il talk inaugurale sull’olio tra agricoltura, turismo e sviluppo del territorio (28 ottobre), il convegno scientifico sulle proprietà organolettiche e le sostanze benefiche dell’olio d’oliva (31 ottobre) organizzato con l’ASL Foggia e l’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma), i workshop formativi, la riunione delle città della provincia aderenti all’Associazione nazionale Città dell’Olio (5 novembre) e il laboratorio di cucina “Colto e mangiato” (3 novembre).