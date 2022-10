Operazione antidroga a San Severo: arrestati anche gli ultimi 6 dei 43 indagati

Sono stati arrestati anche gli ultimi sei dei 43 indagati coinvolti nel blitz antidroga messo a segno lunedì scorso dalla polizia di Stato a San Severo (Foggia). Tutti sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per sgominare le 13 piazze di spaccio presenti nei quattro rioni ad alta densità delinquenziale, del comune in provincia di Foggia, sono stati utilizzati due poliziotti sotto copertura che si sono finti clienti per riuscire a conquistare la fiducia dei pusher. Cento gli episodi di spaccio contestati ai 43 indagati. Secondo gli investigatori il giro d’affari illecito era stimato tra i 3 e i 4 milioni di euro al mese. Nei prossimi giorni ci saranno le udienze di convalida degli arresti.