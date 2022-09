Spaccio, detenzione di armi e violenza domestica, 10 arresti nel Foggiano

Detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, furto aggravato, attività di spaccio, violenza familiare, coltura illegale di Cannabis, detenzione illegale di armi. Sono queste le motivazioni alla base dei dieci arresti emessi dalla compagnia di San Severo nel Foggiano, in seno ad una intensa attività di controllo.

In manette sono finiti: 35enne albanese, trovato a San Severo in possesso di circa 370 grammi di hashish, dunque flagranza di reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente; 30enne foggiano, a seguito di controllo stradale, trovato in possesso di circa 230 grammi di cocaina, dunque reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente; 40enne sanseverese in flagranza di reato per i reati di violenza, resistenza e danneggiamento a pubblico ufficiale; 40enne di San Severo, resosi responsabile dei reati di detenzione ai fini di spaccio, furto aggravato e falsificazione di monete; 22enne di San Severo, per reato di traffico di sostanze stupefacenti; 50enne di San Nicandro Garganico, per reato di atti persecutori nei confronti della ex compagna; 30enne di San Giovanni Rotondo per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza delle prescrizioni sulla sorveglianza speciale; un 50enne di Campobasso, a Serracapriola, in misura cautelare per essere responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia; una donna in flagranza di reato in Apricena per essersi allontanata dagli arresti domiciliari; un 40enne di San Severo in flagranza a Lesina per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente; un 50enne di Torremaggiore per detenzione illegale di armi.

Inoltre la compagnia dei Carabinieri di San Severo, in San Nicandro Garganico, unitamente a personale di supporto dello Squadrone Eliporto Carabinieri «Cacciatori Puglia» e ai Carabinieri Forestali della locale stazione, hanno scoperto e posto sotto sequestro una piantagione di Cannabis dalla portata di 80 piante di altezza variabile.