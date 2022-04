Foggia, cuccioli chiusi in un sacchetto della spazzatura e abbandonati

FOGGIA - Ancora cuccioli appena nati abbandonati in un sacchetto di plastica chiuso e gettato in un cassonetto della spazzatura in Puglia. Stavolta è successo a Foggia dove in via Lorenzo Scillitani la signora Alessandra, mentre stava gettando la spazzatura, ha sentito dei guaiti provenire dal cassonetto. E' stata quindi fatta una segnalazione alla Polizia Municipale di Foggia. E' intervenuto il veterinario della Asl, Giuseppe Francavilla che una volta sul posto ha trovato anche una squadra dei Vigili del Fuoco. I 5 cuccioli erano stati chiusi in una busta di plastica e due sono morti soffocati. I tre cuccioli sopravvissuti sono stati subito portati all'ambulatorio Asl di Foggia dove sono stati visitati, identificati e messi sotto una lampada calda. Sono stati poi trasferiti nell'ambulatorio del dottor Pietro Di Cesare che si è reso disponibile immediatamente a prestare le cure necessarie. Questa mattina i cuccioli sono stati affidati al Rifugio Enpa di San Severo. Il Comune di Foggia infatti, ha da dicembre una collaborazione con l'Enpa di San Severo.

«E' partita la maratona dell'allattamento - afferma l'operatore Enpa Giuseppe Ravanelli - dobbiamo allattare ogni due ore per circa 15-20 giorni fin quando non saranno più autonomi per mangiare. Stiamo facendo i turni per allattarli. I cuccioli sono in condizioni discrete ma senza la mamma è complesso. Sono giorni critici in cui dovremo dare il massimo per garantire la sopravvivenza di questi piccoli sfortunati. Sono dei veri superstiti: li avevano chiusi con un nodo dentro un sacchetto di plastica. Che orrore! Noi ci siamo per loro e faremo di tutto per farli continuare a lottare e vivere una vita di amore come meritano!»

Enpa ringrazia innanzitutto la signora Alessandra, la quale non si è voltata dall'altra parte e ha chiamato la Polizia Municipale. Ma anche i Vigili del Fuoco, la Asl e il veterinario che ha accolto i cuccioli nel suo ambulatorio. Un ringraziamento particolare va al Comune di Foggia che sta dimostrando, nella gestione del randagismo, una grande attenzione; attenzione che ha già determinato un importante e positivo cambio di passo negli ultimi mesi, sia pure in un contesto cittadino affatto semplice.