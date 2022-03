San Severo, spacciavano cocaina: arrestati quattro parenti

FOGGIA - Avrebbero atteso i clienti a casa o in alcune circostanze si sarebbero recati personalmente nelle zone centrali di San Severo (Foggia) a consegnare dosi di cocaina: è quanto hanno accertato gli agenti di polizia che hanno arrestato e portato in carcere, su ordinanza del gip di Foggia, quattro persone appartenenti ad un’unica famiglia, ragione per la quale l’operazione è stata denominata «stirpe». Si tratta, infatti, di due fratelli, una sorella e il marito di quest’ultima. Tutti sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Le indagini si sono concentrate nei primi mesi del 2020, nel corso dei quali i poliziotti hanno monitorato un giro di spaccio. Durante l'esecuzione delle misure cautelari sono stati sequestrati poco meno di 100 grammi di cocaina. L’inchiesta è una costola di quella denominata «Coffee shop» quando ad ottobre la polizia arrestò 11 persone.