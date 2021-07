San Severo, il sindaco chiede alla ministra più forze di polizia

San Severo - Dopo l’omicidio di Matteo Anastasio durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio, il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, ha scritto alla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere un potenziamento delle forze della Polizia di Stato.

Il sindaco ricorda che nell'agguato quella notte è stato anche ferito il nipotino di Anastasio, di appena 6 anni, che è ancora in gravi condizioni. «Signor Ministro - scrive Miglio - non posso che dare atto dell’ottimo lavoro svolto dal 2017 in poi dalle Forze di Polizia che, operanti in numero limitato e con esigue strumentazioni, sono meritevoli di tutto il nostro encomio e ringraziamento. Tuttavia - aggiunge - negli ultimi tempi si è assistito ad una nuova recrudescenza del fenomeno che ha riportato alta la preoccupazione della cittadinanza e con essa la forte percezione di insicurezza».

Per questo il primo cittadino chiede «un maggiore riconoscimento del Presidio di Polizia di Stato di San Severo elevando la sede del Commissariato di P.S. distaccato di San Severo a sede dirigenziale, ovvero retta da un Primo Dirigente della P.S». Altro provvedimento non più procrastinabile è, secondo Miglio, «la trasformazione del Distaccamento della Polizia Stradale di San Severo in Sottosezione della Polizia Stradale, ciò per garantire un più capillare pattugliamento del territorio». Il sindaco conclude auspicando una visita istituzionale della ministra Lamorgese a San Severo e nel resto della provincia di Foggia, «magari - sottolinea - convocando un Comitato Nazionale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica»