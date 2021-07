San Marco in Lamis, la marijuana nell'orto

Foggia - I carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis, in collaborazione con il personale dello Squadrone Cacciatori, hanno scoperto in contrada Mercaldi Nuovo una grossa piantagione di marijuana. Ben 750 le piante sequestrate, del tipo Afghano, per un peso complessivo di 350 chili. La marijuana era stata piantata nell’orto della masseria. La scoperta della piantagione ha portato anche all’individuazione di un rudimentale e sofisticato impianto di irrigazione, costituito da due grosse cisterne, cui erano collegati dei tubi che si univano ad un impianto a goccia. Le 750 piante sono state estirpate e sequestrate, così come l’impianto di irrigazione e le due cisterne.

Gli accertamenti del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Foggia hanno consentito di rilevare che dal quantitativo di marijuana sarebbe stato possibile ricavare bel 167.310 dosi che avrebbero fruttato circa 835.000 euro. Il titolare della masseria è stato messo agli arresti domiciliari.