Carpino, scontro col furgone: muore anziana coppia

CARPINO - Due coniugi, di 82 e 84 anni, di Carpino (Foggia), sono morti in un incidente stradale avvenuto questa mattina all’interno di una delle gallerie della statale 693, strada a scorrimento veloce, nel tratto tra Ischitella e Carpino, nel Foggiano.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto i due coniugi viaggiavano a bordo di un'apecar che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un furgone. Il mezzo degli anziani coniugi si è ribaltato più volte. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e l'elisoccorso. I due anziani sono deceduti durante il trasporto all'ospedale di San Giovanni Rotondo.