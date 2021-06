Foggia, carcasse di auto rubate scoperte in una masseria didattica

FOGGIA - Dieci carcasse di auto abbandonate sono state ritrovate nei campi che circondano «Masseria Giardino», la masseria didattica di proprietà del comune di Foggia che si trova alla periferia della città. A quanto si è saputo alcuni operai hanno notato in mattinata gli scheletri dei veicoli ed hanno dato l’allarme alla polizia. Dopo un sopralluogo è stato accettato che nove carcasse appartenevano ad auto rubate tra Bari e provincia ed una a San Giovanni Rotondo (Foggia). Sono in corso le indagini per identificare i responsabili.