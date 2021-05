Foggia, il sindaco della Lega, Franco Landella si dimette: «Basta fango». Il sostegno di Marti

FOGGIA - Il sindaco di Foggia, Franco Landella (Lega), ha annunciato le sue dimissioni dopo la bufera che si è abbattuta nel Comune di Foggia, dove venerdì scorso, sono stati arrestati i consiglieri di maggioranza Leonardo Iaccarino e Antonio Capotosto, con le accuse a vario titolo di corruzione, tentata induzione indebita e peculato.

A febbraio fu arrestato un altro consigliere di maggioranza, Bruno Longo, per una presunta tangente pagata da un imprenditore per sbloccare il pagamento dei lavori di archiviazione dati eseguiti per il Comune.

Dal 9 marzo, inoltre, nel Comune di Foggia si è insediata una Commissione inviata dal Viminale per verificare eventuali infiltrazioni della criminalità nell’attività amministrativa.

In mattinata, intanto, si è dimesso il consigliere comunale di maggioranza (ex Forza Italia poi passato alla Lega), Consalvo Di Pasqua. «Non ci sono più le condizioni per poter andare avanti», ha detto all’ANSA. «Non si può più lavorare così - prosegue - avevo già maturato questa idea non appena si è insediata la commissione di accesso».

«La mia unica ambizione è stata sempre quella di servire Foggia, oggi intendo dimostrarlo ulteriormente rimettendo il mio mandato di Sindaco per consentire a tutte le forze politiche di essere compiutamente consapevoli della loro responsabilità di aver cura delle urgenze e delle speranze della nostra comunità». Lo ha dichiarato in una nota il sindaco leghista dimissionario di Foggia, Franco Landella, al termine di una riunione con la maggioranza.

«Foggia in questo momento ha bisogno di serenità, di essere tenuta al riparo da ogni tentativo di gettare fango su chi l'amministra con passione e dedizione. I cittadini foggiani - ha aggiunto - meritano propositi, non polemiche; una visione del futuro, non una continua rincorsa alle dietrologie. In questi anni abbiamo speso tutte le nostre energie per un rilancio vitale della nostra comunità, senza mai risparmiarci, anteponendo il bene di tutti alle pur legittime ambizioni di ciascuno». «La mia disponibilità al confronto è una certezza su cui potranno contare. Intanto - ha aggiunto - sento di esprimere profonda gratitudine per chi ha scelto di condividere con me la preoccupazione quotidiana di governare la città: i colleghi della Giunta municipale, soprattutto coloro che con straordinaria generosità si sono ultimamente uniti a noi; le forze politiche della maggioranza che mi hanno sostenuto, in particolar modo la Lega e Matteo Salvini con cui ho condiviso ogni momento determinante la mia scelta politica e questa mia ultima decisione».

LE PAROLE DI MARTI (LEGA) - «Fermamente garantisti e convintamente fiduciosi nel lavoro della magistratura, non possiamo non prendere atto che gli ultimi accadimenti dovuti a comportamenti di singoli offendono la collettività foggiana e, congiuntamente, i partiti politici chiamati a governarla, avendo da essa ricevuto fiducia. Riteniamo, pertanto, non vi siano le condizioni per procrastinare oltre la consiliatura in corso». E' quanto ha dichiarato in una nota il segretario regionale della Lega Puglia, Roberto Marti, intervenendo in merito alle dimissioni del primo cittadino Franco Landella. «Il sindaco Landella - aggiunge Marti - ha condiviso queste nostre riflessioni, facendosi egli stesso promotore di un gesto di responsabilità per evitare alla città il prosieguo di tale racconto». «La Lega è forza integra - prosegue - che mira a fare il bene di Foggia e a rappresentarne la parte più sana. È l'obiettivo che ci prefiggiamo, oggi più che mai».