Foggia, da domani attivo nuovo hub vaccinale in Fiera

Da domani in Puglia sarà attivato un nuovo hub vaccinale, alle 10 sarà aperta la struttura a Foggia allestito all’interno dell’Ente Fiera. All’attivazione saranno presenti il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, l’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco, il dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia Mario Lerario, il direttore generale dell’Asl di Foggia Vito Piazzolla, il presidente dell’Ordine dei Medici di Foggia Pierluigi De Paolis, in rappresentanza dei medici di medicina generale e il commissario straordinario dell’Ente Fiera di Foggia Massimiliano Arena. Delle 20 postazioni allestite, 8 saranno utilizzate dalle squadre vaccinali della Asl; 8 saranno dedicate ai medici di medicina generale per le vaccinazioni dei propri assistiti estremamente vulnerabili; 2 saranno utilizzate per la preparazione delle dosi di vaccino; le ultime 2 saranno dedicate alle emergenze.