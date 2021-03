Foggia, uomo sul monopattino investito da auto: portato in ospedale per accertamenti

FOGGIA - Un uomo, a bordo di un monopattino, è stato investito in tarda mattinata da una Citroen su viale XXIV Maggio a Foggia.

Ancora non si conoscono le sue condizioni. Il conducente dell'auto si è subito fermato, ha prestato i primi soccorsi al malcapitato ed ha allertato il malcapitato. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per effettuare i rilievi del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.