Foggia, si insedia commissione Antimafia. Sindaco Landella: «Bella notizia»

Si è insediata questa mattina al Comune di Foggia la commissione d’accesso, nominata dal prefetto di Foggia Raffaele Grassi su delega del ministero dell’Interno, per verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione o condizionamenti da parte della criminalità organizzata nell’ambito dell’amministrazione comunale. La commissione d’accesso, composta da un viceprefetto, da un funzionario della polizia di Stato e un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, svolgerà l’incarico entro il termine di tre mesi, rinnovabili una sola volta per un periodo massimo di ulteriori tre mesi.

«L'insediamento della Commissione di accesso agli atti del Comune di Foggia da parte del prefetto Raffaele Grassi è una bella notizia per la nostra città». È il commento del sindaco di Foggia, Franco Landella dopo l'insediamento della commissione che dovrà verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione o condizionamenti dell’amministrazione comunale da parte della criminalità organizzata. «La trasparenza e la legalità sono i capisaldi dell’amministrazione municipale che mi onoro di guidare e il vaglio della Prefettura giunge prezioso a verificarne il rispetto nell’espletamento degli atti prodotti dal Comune», afferma ancora.

Secondo il primo cittadino, questo «aiuterà a diradare le ombre che strumentalmente s'insiste con l’insinuare attraverso vicende giudiziarie che, com'è del tutto evidente, non sono assolutamente riconducibili all’Amministrazione comunale, né, per eventuali responsabilità dei singoli, possono e debbono creare pregiudizi all’operato della stessa e all’immagine della città intera». «Per questo - conclude - la Commissione prefettizia potrà contare sulla mia piena collaborazione e sulla disponibilità a ripercorrere le numerose iniziative promosse in favore della legalità da questa e dalla precedente Amministrazione comunale».