Coronavirus, assembramenti sul Gargano: multati 28 giovani

Ventotto giovani sono stati sanzionati perché stavano creando assembramenti nelle vicinanze di alcuni locali a Vico del Gargano (Foggia). E' l'esito dei controlli anti-covid effettuati dai Carabinieri.

Sono stati inoltre multati i titolari di cinque locali: tre a Vico del Gargano, uno a Cagnano Varano ed uno a Carpino, tutti sul Gargano, per aver consentito di consumare l’asporto sul posto o nelle immediate vicinanze della loro attività commerciale o per non aver rispettato la chiusura entro le ore 18.