Manfredonia, fallisca rapina a mano armata a titolare concessionaria

Armati di pistola hanno tentato di rapinare un dipendente di una concessionaria auto, ieri sera in via Manfredonia alla periferia di Foggia. Stando a quanto ricostruito dalla polizia, il dipendente della concessionaria, un foggiano di 62 anni, era appena salito in auto con l’incasso della giornata quando due persone, entrambe a volto coperto e armate, lo hanno raggiunto. Uno dei due malviventi gli ha intimato di abbassare il finestrino con il calcio della pistola. Il 62enne, però, non si è fatto intimorire ed è riuscito a fuggire e a dare l’allarme poco dopo.