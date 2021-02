Foggia, rapinatori scatenati: ieri sera due colpi in meno di un'ora

FOGGIA - Due rapine sono state compiute ieri sera a Foggia in meno di un’ora. Verso le 19 una coppia di 17enni, una ragazza ed un ragazzo, erano su una panchina quando sono stati avvicinati da due uomini con il volto coperto, uno dei quali armato di pistola, che hanno costretto la ragazza a consegnare lo zaino in cui c'erano 30 euro e i documenti della giovane. Venti minuti dopo un bandito con cappellino e mascherina, armato di pistola, ha fatto irruzione in un supermercato minacciando la cassiera dalla quale si è fatto consegnare l’incasso della giornata.

Dopo il colpo è scappato in sella ad uno scooter probabilmente guidato da un complice.

Sempre ieri sera, verso le 20, a due anziane signore di 75 e 81 anni è stata scippata la borsa da due uomini che le hanno raggiunte a piedi. Indaga la Polizia.