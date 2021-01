Dal Canada a Foggia per far nascere tre gemellini: mamma dimessa

FOGGIA - Dovranno stare ancora qualche giorno in ospedale i tre gemellini nati prematuri lo scorso 15 gennaio nel Policlinico di Foggia, figli di una coppia originaria del Foggiano ma che da anni vive e lavora a Toronto, in Canada. Tornati a luglio a Troia in vacanza, i neogenitori hanno scoperto che il parto sarebbe stato speciale e hanno deciso di rimanere qui circondati dall’affetto delle loro famiglie. In mattinata è stata dimessa la loro mamma, Paola, 40enne, fiera dei tre gemelli Anna Clara, Nicola e Giulia, nati alla 33esima settimana di gestazione.

Ad annunciare il ritorno a casa della mamma è stato suo marito Umberto con un post su Facebook: «La super mamma, quella che ha fatto sembrare una passeggiata anche un’impresa unica e speciale, che non si è mai lamentata di nulla, finalmente torna a casa (in meno di 3 giorni)». C'è ancora da attendere qualche tempo prima che i gemellini possano essere dimessi. I bimbi sono nati prematuri, pesano ognuno sotto i due chili e ora si trovano nel reparto di terapia intensiva neonatale del nosocomio foggiano.