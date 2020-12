San Nicandro, tenta furto in abitazione disabitata e reagisce ai carabinieri: arrestato ladro

SAN NICANDRO GARGANICO - L'altra notte, a seguito di segnalazione al 112 da parte di una donna che sentiva dei rumori insoliti provenire dall’appartamento vicino che sapeva essere disabitato, i Carabinieri di Apricena si sono tempestivamente portati nel comune di San Nicandro Garganico (FG) e qui in un’abitazione sita nel centro storico, tra la Chiesa di San Giorgio Martire e il Castello di San Nicandro Garganico, hanno colto nella flagranza del reato di furto in abitazione un residente del posto, già gravato da diversi precedenti penali e di polizia.

Questi, resosi conto di essere stato scoperto, ha cercato di scappare facendo non poca resistenza all’operato dei Carabinieri che tuttavia sono riusciti a fermarlo e a recuperare la refurtiva che aveva cercato di portare con sé.

L’uomo, essendo del posto e sapendo che la proprietaria dell’abitazione si era trasferita nel nord Italia, contando su una minore presenza di persone in giro per via del lockdown, aveva tentato il colpo.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Foggia, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Trani in attesa dell’udienza di convalida, a seguito della quale il Gip, per l’energica resistenza opposta ai militari all’atto dell’arresto, lo ha ritenuto responsabile dei reati di tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale e gli è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.