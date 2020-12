V-Day a Foggia, De Paolis: «Mi vaccino per dare il buon esempio»

FOGGIA - «Abbiamo scelto di vaccinarci per primi per dare il nostro esempio e rassicurare tutti in merito alla certezza sulla efficacia del vaccino stesso e sulla necessità di farlo per interrompere la catena di contagi». Lo ha dichiarato Pierluigi De Paolis che dal primo gennaio assumerà le funzioni di presidente dell’ordine dei medici di Foggia, che domani sarà tra i primi operatori sanitari che si sottoporrà a vaccino anti Covid a Foggia. «Alla vigilia di questo giorno importante ho solo sensazioni positive che voglio trasmettere agli altri medici e a tutta la popolazione»,aggiunge De Paolis.

Tra i primi a vaccinarsi anche Giuseppe Lo Russo, operatore sanitario in servizio al 118 della zona Garganica. «Vaccinarsi - ha detto Lo Russo - non è una scelta ma è un dovere rispetto a tutta la cittadinanza».