Blitz antidroga a San Giovanni Rotondo: arresti e perquisizioni, smantellato gruppo criminale

È cominciata in piena notte l'operazione Drug Express dei carabinieri di San Giovanni Rotondo (FG). Oltre 100 militari impegnati nell'esecuzione di misure cautelari nei confronti di una banda dedita allo spaccio di droga. Il gruppo criminale si approvvigionava nel comune di Cerignola (Fg). Decine di perquisizioni sono state effettuate. Il resoconto dell'operazione in una conferenza stampa in tarda mattinata.