Foggia, in cantina ha 30kg di esplosivo illegale vicino a bombole del gas: arrestato

La polizia di Foggia ha arrestato un pregiudicato di 55 anni per detenzione illegale di materiale esplosivo connotato da micidialità. Lo scantinato di proprietà dell'uomo è stato perquisito, e all'interno c'era il materiale, illegalmente detenuto e parzialmente classificato a “rischio potenziale elevato”. Era nascosto all’interno di 17 cartoni, per un peso lordo complessivo di tre quintali e mezzo, con un contenuto esplosivo totale superiore ai 30 kg. Era molto pericoloso in quanto nella stessa cantina c'erano bombole del gas e fili scoperti. Sono in corso accertamenti per verificare se il materiale oltre a rifornire il mercato dei botti clandestini non sia stato usato o potesse servire in futuro per danneggiare locali commerciali cittadini. L'uomo è stato condotto in carcere.