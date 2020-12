Parte da Celle San Vito lo screening Covid in Capitanata: 100 test negativi

CELLE SAN VITO - È partita da Celle di San Vito, il più piccolo comune della provincia di Foggia, l'attività di screening di comunità organizzata dalla Asl su tutto il territorio di Capitanata. Oltre cento i tamponi rapidi effettuati nel corso di una giornata, tutti risultati negativi.

«Partiamo da Celle di San Vito - commenta screening, dg della Asl Foggia - a testimonianza della nostra volontà di portare l’assistenza sanitaria in tutto il territorio aziendale, ancor di più in questo difficile momento emergenziale. E lo facciamo a partire dai comuni più piccoli, svantaggiati non solo per le naturali caratteristiche orografiche, ma anche a causa delle ataviche criticità infrastrutturali che rallentano i collegamenti con i centri maggiori».