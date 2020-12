Foggia, ristoratori contro zona arancione: la spesa in un water davanti a Prefettura

Una ventina di ristoratori hanno bloccato la strada davanti alla Prefettura di Foggia con alcuni cassonetti, manifestando questa sera contro la nuova ordinanza firmata nel pomeriggio dal governatore pugliese Michele Emiliano, che ha riportato in zona arancione 20 comuni, 14 dei quali nella provincia di Foggia.

Ora «ci siamo sostituti allo Stato», protesta il ristoratore foggiano Rino Buonpensiero: «Ci sono nostri dipendenti che hanno preso ad ottobre la prima settimana di cassa integrazione" dall’inizio della pandemia, aggiunge. «Non siamo degli irresponsabili - rivendica - abbiamo rispettato tutte le misure di sicurezza».

Per bloccare la strada, controllati a vista dalle forze dell’ordine, i ristoratori hanno usato anche un water, riempito della spesa fatta in questi giorni prefigurando la riapertura dell’area gialla (domenica scorsa per tutta la Puglia prima dell’ordinanza di oggi), e che non potranno più usare nei propri ristoranti, a meno che non convertano l’attività in asporto o servizio a domicilio. I ristoratori che protestano chiedono di poter parlare con il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi.