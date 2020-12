Foggia, sabato sera tutti in giro, ma era ancora zona arancione

La Puglia ieri sera era ancora in zona arancione, eppure a Foggia non sono mancati i 'festeggiamenti' per l'imminente passaggio in zona gialla. Ecco come appariva la movida del sabato seria, come se niente fosse successo, nell'isola pedonale di Corso Vittorio Emanuele. Da oggi la regione ha cambiato colore, ma non mancano le polemiche e gli appelli per chiedere di rimanere in una fascia di rischio più alta, almeno per quanto riguarda le province di Foggia, Bat e la Murgia barese.