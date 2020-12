Coronavirus, presidente provincia Foggia: «Bene zona arancio»

«Ho sentito gran parte dei sindaci e siamo tutti d’accordo di far ritornare la provincia di Foggia a zona arancione, purché siano previsti dei ristori ai titolari di attività commerciali come bar, ristoranti e pizzerie». Lo ha detto Nicola Gatta, presidente della Provincia di Foggia, commentando la richiesta avanzata dal presidente della Regione, Michele Emiliano, di lasciare in zona arancione le province di Foggia e Bat, e l’alta Murgia nel Barese, nonostante la decisione governativa di far tornare la Puglia, da oggi, in zona gialla. Secondo indiscrezioni emerse sulla riunione che Emiliano ha tenuto ieri con i presidenti di Provincia e i sindaci interessati, pare che il Governo abbia stanziato 20 milioni di euro per la Puglia e secondo Gatta «potrebbero essere utilizzati per aiutare le attività commerciali. Vanno bene maggiori restrizioni - sottolinea Gatta - ma dobbiamo aiutare i titolari di bar, ristoranti e pizzerie. Andare a mortificare un territorio con il sistema al collasso significa far chiudere queste attività». Nella riunione Gatta ha apprezzato sì di "ritornare in zona arancione, ma fino al 18-19 dicembre», ha detto.