Omicidio Manfredonia, aperto fascicolo contro ignoti: coinvolto anche minore

«È stato aperto un procedimento penale per omicidio contro ignoti, mentre in tarda mattinata sarà conferito in procura a Foggia l’incarico per effettuare l'autopsia sul cadavere del 38enne». Lo ha detto l'avvocato Angelo Salvemini, legale difensore della mamma del bambino in età scolare, non imputabile, coinvolto nell’uccisione avvenuta lunedì sera dell'uomo, un pregiudicato di 38 anni di Manfredonia (Foggia). Il legale della donna afferma inoltre che «in questa fase così delicata delle indagini non posso rispondere alla domanda se ci siano state o meno eventuali aggressioni precedenti».