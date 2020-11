Foggia, 13enni lanciano sassi da cavalcavia e colpiscono auto: il conducente li insegue e li blocca

La Polizia Stradale di Foggia è intervenuta ieri pomeriggio dopo essere stata informata che al Km. 4+100 della SS655 in agro del Comune di Foggia, due ragazzi 13enni avevano scagliato sassi da un cavalcavia. Sul posto sono state trovate 7-8 pietre di media grandezza, che avevano colpito un veicolo in transito, danneggiandolo fortunatamente solo nella parte del cofano motore; illeso, per pura fortuna, il nucleo familiare che viaggiava a bordo. Il conducente del veicolo è riuscito a fermare i due ragazzi rincorrendoli nel terreno arato adiacente. Sul luogo anche un testimone dell’accaduto che volontariamente ha accompagnato in Questura il conducente del veicolo danneggiato per sporgere denuncia.