Cerignola, nigeriano ferito con cacciavite perché chiede l'elemosina: arrestato un 66enne

CERIGNOLA - Un nigeriano è stato ferito alla schiena ieri mattina in viale Ponente a Cerignola, nel Foggiano. A quanto si appende lo straniero sarebbe stato colpito alle spalle con un cacciavite da un uomo che poi è stato arrestato.

Lo straniero è stato trasportato urgentemente in ospedale, fortunatamente non è in pericolo di vita. L'aggressore, un uomo di 66 anni, è stato fermato con l’accusa di lesioni personali gravi. Pare, secondo fonti interne alla polizia, che il 66enne abbia ferito il nigeriano perché infastidito da quest’ultimo che chiedeva l’elemosina. Sono in corso le indagini della polizia