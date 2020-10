Covid a Foggia, il sindaco: «Vietato stazionare in zone dell

FOGGIA - Da domani e fino al 13 novembre 2020 è vietato lo stazionamento per le persone, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 21 e fino alle ore 2 del giorno successivo, nelle zone centrali di Foggia dove si concentra la movida. E’ quanto stabilito dal primo cittadino Franco Landella dopo dell’aumento dei contagi da Covid-19 in città. Ad oggi - scrive in una nota il comune - si contano 432 persone positive, di cui 123 ricoverate al Policlinico Riuniti ed il resto domiciliati.

Sarà dunque vietato stazionare in via Dante, Largo degli Scopari, via Duomo, piazza Del Lago, piazza Pericle Felici, piazza De Sanctis, piazza Mercato, piazza Martiri Triestini, piazza Cesare Battisti, via Oberdan, piazza Padre Pio e piazza De Gasperi. La violazione sarà punita con una multa da 400 a 1000 euro. «Non si tratta di una decisione per limitare la libertà ma piuttosto un invito ad adottare un maggiore senso di responsabilità, limitando, ove possibile, gli spostamenti, ed evitare in questo modo il rischio di contagiare le persone più vulnerabili», commenta il primo cittadino che non esclude l'ipotesi di ampliare le zone di restrizione.