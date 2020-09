Lucera, banditi fanno saltare il bancomat ma restano a bocca asciutta

Hanno piazzato una carica esplosiva nello sportello automatico della Banca popolare di Milano a Lucera, facendo saltare in aria il bancomat. E' accaduto la scorsa notte, alle 2.30 circa. L’esplosione, udita in gran parte del paese, ha danneggiato anche il soffitto dell’istituto di credito. Secondo i primi accertamenti i banditi non sarebbero riusciti a portar via il denaro. I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della banca e della zona.