Foggia, notificata custodia in carcere per Cristoforo Aghilar, ultimo catturato dopo la maxi-evasione

È stata notificata in carcere dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia, con la collaborazione della Polizia Penitenziaria, la nuova ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Foggia - su richiesta della locale Procura della Repubblica - nei confronti di Cristoforo Aghilar, classe 1983, arrestato in piena notte il 29 luglio scorso a Minervino Murge (Bt), dopo quasi 5 mesi di ricerche serrate, in quanto era l'ultimo detenuto rimasto fuggitivo in seguito alla maxievasione dal penitenziario del capoluogo dauno. Aghilar dovrà rispondere di evasione aggravata dall’effrazione e dalla riunione di più persone.