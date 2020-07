Risse nella movida del Foggiano: piazza Mercato sarà vigilata

FOGGIA - «Potenziare la vigilanza di Piazza Mercato, cuore della movida foggiana con forze di polizia ma anche con l’ausilio di volontari delle associazioni cittadine o delle guardie zoofile, e ripristino dell’impianto delle telecamere di sicurezza più volte vandalizzato». È quanto ha annunciato il sindaco di Foggia, Franco Landella al termine della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto Raffaele Grassi dopo le risse scoppiate in piazza Mercato, nel centro storico di Foggia, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Due cittadini africani sono rimasti feriti. Testimoni che hanno assistito alla rissa hanno parlato di sedie che volavano da un parte e l’altra della piazza, bottiglie rotte e ragazzi che urlavano disperati.

«Ho emanato una ordinanza - ha spiegato Landella - che impone ai titolari dei locali notturni il divieto di somministrare alimenti o bevande in contenitori in vetro. "Ricordo a tutti gli esercenti - conclude il primo cittadino - di chiudere i locali entro le ore due della notte e di invitare gli avventori al rispetto delle regole. Occorre una importante versione culturale contro questi episodi di violenza e malcostume».