Foggia, movida violenta: pugno di ferro del prefetto

«In relazione agli episodi ho indetto uno specifico comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Saranno esaminate le dinamiche dei fatti al fine di valutare le iniziative da adottare condivise con le forze dell'ordine e con le autorità comunali. La pacifica convivenza non può essere turbata da questi episodi di violenza e malcostume». E’ il commento del Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, che ha convocato per quest’oggi un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica dopo i fatti accaduti in piazza Mercato, nel cuore del centro storico e della movida foggiana, ma anche in altre zone del capoluogo dauno come l’isola pedonale.

Zone della città spesso abbandonate al loro destino, senza controlli «intelligenti» delle forze dell’ordine della polizia municipale, con gli impianti di videosorveglianza che servono a poco o nulla se non aiutano gli investigatori a individuare questo drappello di bulli e vandali, anche per applicare il daspo urbano utilizzato nel capoluogo al momento solo per extracomunitari protagonisti di atti vandalici, come la distruzione della statua del viaggiatore nel piazzale della stazione ferroviaria.

Il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in programma oggi dopo la convocazione del prefetto ha proprio come ordine del giorno le aggressioni e le risse di piazza Mercato in cui sono rimasti feriti alcuni cittadini stranieri «Gravissimi i fatti avvenuti nella notte tra sabato e domenica», rimarca ancora il prefetto Grassi che, evidentemente, ha intercettato più di altri il grido d’allarme che arriva dai centinaia di cittadini che vogliono trascorrere le serate d’estate nei locali all’aperto in tutta tranquillità.

Al vertice convocato per oggi al Palazzo del Governo di corso Garibaldi, oltre ai comandanti dei carabinieri e della guardia di finanza, parteciperanno il questore e il sindaco Landella. Oltre dei fatti di piazza Mercato e dell’isola pedonale sarebbe opportuno allargare lo spettro a viale Michelangelo, piazza De Gasperi, piazza Padre Pio, Parco San Felice con tutta l’area di via Lucera via Candelaro.