Maxi-evasione da carcere Foggia: catturato l'ultimo latitante, Cristoforo Aghilar

Mancava all'appello solo lui, sottoposto a fermo dal Pubblico Ministero per l’omicidio pluriaggravato della suocera lo scorso 29 Ottobre: Cristoforo Aghilar, l'ultimo evaso dal carcere di Foggia, 36 anni, di Orta Nova (Fg), è stato arrestato questa notte dai carabinieri. Era riuscito a fuggire durante la maxi-evasione di massa dal penitenziario dello scorso 9 marzo.

A quanto si apprende Aghilar è stato catturato in un casolare a Minervino Murge (BAT) dove ha trascorso parte della latitanza. All’uomo è stata notificata anche una ordinanza per concorso in rapina relativamente ad un’auto rapinata durante la fuga. Stando a quanto trapela, l’uomo si sarebbe rifugiato in questi quattro mesi tra Orta Nove e la provincia della Bat.