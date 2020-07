Foggia, dopo 142 giorni finisce la fuga di Aghilar: il video della cattura

FOGGIA - E' stato arrestato in una casa di campagna di Minervino Murge. Cristoforo Aghilar non ha opposto resistenza, ha fatto i complimenti agli investigatori quando l'hanno arrestato. Ecco il video della cattura. Il super latitante è stato fermato a notte fonda dai carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Foggia, su coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia. L'uomo reo confesso dell'omicidio di Filomena Bruno, la madre dell'ex compagna del 37enne, dal 9 marzo scorso si era reso irreperibile a seguito dell’evasione di massa dalla casa circondariale di Foggia.

Quasi 5 mesi nei quali i militari dell’Arma, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Foggia, hanno iniziato una complessa ed articolata indagine svolta attraverso la perfetta unione tra attività tecniche e tradizionali di osservazione, controllo e pedinamento. In conferenza stampa il maggiore Papasodaro ha precisato che Aghilar, catturato in un'abitazione di campagna a Minervino Murge, non ha opposto resistenza. Anzi, si è complimentato con gli investigatori per la cattura. Era pronto ad espatriare e in questi mesi ha cambiato più volte location. Aghilar ha ammesso anche che carabinieri e cacciatori avevano sfiorato la sua cattura in almeno una circostanza.