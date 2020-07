Carabinieri scoprono enorme piantagione di marijuana nel Foggiano: un arresto

I Carabinieri di San Severo (Fg) hanno arrestato un nigeriano incensurato, colto in flagrante mentre coltivava sostanze stupefacenti. Nel territorio di San Nicandro Garganico, i militari si sono imbattuti in un'estesa piantagione di marijuana, circa 1050 piante per un peso complessivo di 200 kg, per numero di 177.142 dosi potenzialmente ricavabili, che avrebbe

fruttato circa 800mila Euro. Si tratta di piante del tipo “vietnamita” ed “afgana”(qualità di piante più piccole e basse rispetto a quelle di comune coltivazione), che risulta meno individuabile anche a un controllo dall’alto.

Immediatamente, i carabinieri hanno notato una persona che iniziava tranquillamente a irrigarle e a controllarne lo stato di crescita. L'uomo è stato prontamente arrestato. Sottoposte a sequestro tutte le piante coltivate nonché la somma di 1500 euro in contanti che aveva in possesso.