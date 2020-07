Foggia, la Biblioteca «Magna Capitana» apre la sua nuova storia

Foggia - È la più grande biblioteca pubblica del Mezzogiorno dopo la «nazionale» di Napoli. La «Magna Capitana» di Foggia, già provinciale ed ora passata sotto la gestione della Regione dopo la sciagurata riforma delle Province, torna ad aprire i battenti a pieno regime dopo i lavori di riqualificazione e ristrutturazione che garantiranno maggiori spazi e servizi. Il taglio del nastro è previsto per oggi alle 11,30.

La Biblioteca «Magna Capitanata», in viale Michelangelo, possiede uno dei patrimoni librari più ingenti della Puglia e del sud. Nei suoi scaffali la più completa collana italiana di libri e monografie dedicate al meridionalismo, oltre a volumi di grande rilievo custoditi nelle cassaforti. La Biblioteca di Foggia conserva inoltre il prestigioso fondo di Nicola Zingarelli, uno dei padri del vocabolario italiano. Ricchissima la dotazione della discoteca e di film (spiccano gli oltre 25 mila manifesti di film originali custoditi negli archivi). Insomma, una struttura di grande importanza per la promozione della lettura e della cultura al servizio non solo di Foggia e della Capitanata ma dell'intera Puglia.

L’evento in programma oggi nel capoluogo vedrà la partecipazione del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dell’assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione unitaria Raffaele Piemontese, del sindaco di Foggia Franco Landella, del presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, del prefetto di Foggia Raffaele Grassi.

Insieme alla direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia Gabriella Berardi, che farà gli onori di casa, interverranno anche Lucia Di Palo, presidente dell’Associazione Italiana Biblioteche - Sezione Puglia e Patrick Horne, capo Ufficio politico, economico e commerciale del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli.

Saranno presenti il dirigente regionale della Sezione Provveditorato Economato Mario Antonio Lerario, e il direttore del Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio della Regione Puglia Aldo Patruno.

«Oggi sarà una bella giornata per Foggia e per la Puglia - dichiarano il presidente della Regione Michele Emiliano e l’assessore regionale al bilancio, Raffaele Piemontese - La Magna Capitana è un patrimonio culturale di enorme valore per l’intera comunità. Finalmente questo grande spazio sta per tornare nella piena disponibilità dei cittadini grazie al lavoro e alla determinazione della Regione Puglia che ha realizzato l’opera e dato nuova prospettiva ai lavoratori.»

«Siamo felici di dare a questo evento una dimensione internazionale con la partecipazione e il contributo del Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, che ringraziamo sin d’ora», prosegeuono Emiliano e Piemontese.

Tra le novità che verranno presentate ci sono anche alcuni articoli high-tech, frutto di un progetto di sovvenzione della Missione diplomatica degli Stati Uniti d’America in Italia: l'obiettivo è contribuire al potenziamento delle abilità STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) nella popolazione locale, attraverso la creazione di un piccolo maker space, ad integrazione di progetti digitali già previsti dalla biblioteca come il fab lab.

Per rispettare le misure anti Covid-19, l’inaugurazione non sarà aperta al pubblico. L’apertura al pubblico sarà nel pomeriggio di oggi a partire dalle 15 esclusivamente su prenotazione per garantire la massima sicurezza degli utenti.

Sarà possibile tornare a studiare in biblioteca portando con sé anche libri propri.

Sempre su prenotazione sarà possibile accedere alla Biblioteca dei Ragazzi (unica struttura del sud ad aver ricevuto il prestigioso premio internazionale Andersen). I bambini e i loro genitori, accompagnati da un bibliotecario, potranno scegliere i libri direttamente dagli scaffali della rinnovata Sala.

Obbligatoria la prenotazione, telefonando al numero 0881.706413, o scrivendo una e-mail all’indirizzo info@lamagnacapitana.it.

Tutti gli aggiornamenti e le variazioni sul portale www.lamagnacapitana.it, sull’App e sui canali social.